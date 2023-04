Syn­er­gie – Das Ener­gie­spar­fe­sti­val in Eber­mann­stadt rückt näher. Seit Mona­ten fie­bert das Kli­ma­schutz­ma­nage­ment des Land­krei­ses Forch­heim die­sem Sams­tag, 13. Mai 2023 in Eber­mann­stadt entgegen.

„Ich glau­be wir haben ab 11:00 Uhr ein rich­tig tol­les Pro­gramm für die­sen Festi­val­tag auf die Bei­ne stel­len kön­nen“, meint Land­rat Her­mann Ulm. „Das wird nicht nur sehr infor­ma­tiv, son­dern auch rich­tig span­nend für alle Alters­grup­pen. Tat­säch­lich ist für Jeden was dabei.“

Für alle, die den Früh­lings­tag fei­ern wol­len, ist sicher­lich die Büh­nen­show die Haupt­at­trak­ti­on. Das Pro­gramm umfasst zwei Auf­trit­te der bekann­ten Poet­ry-Slame­r/-innen Maron Fuchs, Yan­nik Noah Ambru­sits und Domi­nik Hopp, die sich über Nach­hal­tig­keit und Umwelt stil­si­che­re Gedan­ken machen. Live-Musik steu­ert das Musi­ker-Duo Kno­ten­phi­lo­so­phie aus Bay­reuth bei und es gibt das Kin­der­pro­gramm des Lie­der­ma­chers „Der­En­te“.

Zwei Aus­zeich­nun­gen wer­den an die­sem Tag ver­lie­hen: Der Umwelt­schutz- und Nach­hal­tig­keits­preis des Land­krei­ses Forch­heim und die Gar­ten­zer­ti­fi­zie­rung „Bay­ern blüht – Natur­gar­ten“ des Kreis­ver­ban­des für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Forchheim.

Die Büh­ne gehört aber auch dem Fach­the­ma: Zu den Mög­lich­kei­ten erneu­er­ba­rer Ener­gien gibt es eine Podi­ums­dis­kus­si­on. „Ich den­ke, dass momen­tan sehr vie­le Infor­ma­tio­nen zu erneu­er­ba­ren Ener­gien zu fin­den sind. Die Fra­ge ist nur: wel­cher die­ser Infor­ma­tio­nen kann ich ver­trau­en“, meint Bian­ca Lutz, die im Kli­ma­schutz­ma­nage­ment des Land­krei­ses für das Festi­val zustän­dig ist. „Des­halb haben wir regio­na­le Fach­leu­te und hoch­ran­gi­ge Exper­ten zusam­men­ge­zo­gen, um über Aus­we­ge und Poten­ti­al erneu­er­ba­rer Ener­gien im Land­kreis Forch­heim zu dis­ku­tie­ren.“ Die Dis­kus­si­on wird ergänzt durch Vor­trä­ge unter ande­rem zu einem nach­hal­ti­ge­ren Lebens­stil und gesun­der, nach­hal­ti­ger Ernährung.

Doch zuhö­ren allei­ne bringt noch nichts wei­ter auf dem Weg, den die Gesell­schaft ein­schla­gen muss, um die Kli­ma- und Ener­gie­kri­se zu über­win­den. Es gilt die ein­fa­che For­mel „Wer selbst was bei­trägt, erkennt die Mög­lich­kei­ten“. Daher sind auch ver­schie­de­ne Work­shops und inter­ak­ti­ve Info­stän­de zum Mit­ma­chen auf dem Festi­val gebo­ten. Eini­ges für Kin­der ist mit dabei – aber auch vie­les für Erwach­se­ne: Von Ideen und Knif­fe rund um ́Fahr­rad über Bücher­tausch, Ener­gie­ca­fé, Ener­gie­werk­statt bis hin zu natur­freund­li­chen Ideen für Gar­ten und Freizeit.