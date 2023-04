Die­se Woche fand im Auto­haus Scholz eine Ver­an­stal­tung zur Berufs­ori­en­tie­rung für Schü­ler des Ehren­bürg Gym­na­si­ums Forch­heim (EGF) statt. Das Netz­werk SCHU­LE­WIRT­SCHAFT hat bereits zum elf­ten Mal ein „Beru­fe Speed Dating“ mit Unter­neh­men und Schü­lern aus­ge­rich­tet. Hier­bei hat­ten knapp 30 inter­es­sier­te, zukünf­ti­ge Aus­zu­bil­den­de oder Stu­die­ren­de die Gele­gen­heit, sich über die Unter­neh­men der Regi­on und deren Tätig­keits­fel­der zu infor­mie­ren und sich einen Über­blick über mög­li­che wei­te­re Bil­dungs­we­ge zu verschaffen.

Von Sei­ten der Unter­neh­men nah­men die Fir­men Lidl, Fram­ato­me, Auto­haus Scholz, Simon Hege­le und die Spar­kas­se Forch­heim teil sowie die Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken und der Land­kreis Forch­heim. Ange­fragt wur­den Unter­neh­men, die neben der übli­chen Berufs­aus­bil­dung auch ein dua­le Stu­di­um anbie­ten. Im Zehn-Minu­ten-Takt stell­ten sich die anwe­sen­den Unter­neh­men vor und die Jugend­li­chen beka­men die Chan­ce, die ersten unverfänglichen

Vor­stel­lungs­ge­sprä­che zu füh­ren, Fra­gen zu stel­len und even­tu­ell vor­han­de­ne Äng­ste abzu­bau­en. Die Visi­ten­kar­ten wur­den aus­ge­tauscht. Bei gegen­sei­ti­gem Gefal­len kön­nen im Nach­gang Prak­ti­ka, Bewer­bungs­ge­sprä­che oder Ein­stel­lungs­tests ver­ein­bart wer­den. Die elek­tro­ni­sche Zeit­uhr wur­de dan­kens­wer­ter Wei­se wie­der von der Bas­ket­ball­ab­tei­lung des VfB Forch­heim zur Ver­fü­gung gestellt. Der kauf­män­ni­sche Lei­ter und Pro­ku­rist des Auto­hau­ses Scholz, Bir­ger Sot­ke, und ein Aus­zu­bil­den­der sorg­ten für eine sehr ange­neh­me und ein­la­den­de Atmo­sphä­re. Das Beson­de­re: die Gesprä­che fan­den in eigens dafür bereit­ge­stell­ten Autos statt. So konn­ten sich die Schü­ler und die Ver­tre­ter der Unter­neh­men offen, unge­stört und per­sön­lich aus­tau­schen. Das Beru­fe Speed Dating ist eine gute Mög­lich­keit, Aus­zu­bil­den­de und Unter­neh­men effek­tiv zusam­men­zu­brin­gen. Die Ver­an­stal­ter sind sehr froh, dass sie zum kon­struk­ti­ven und regen Aus­tausch zwi­schen den Schü­lern und Unter­neh­men bei­getra­gen konn­ten. Zum Grup­pen­fo­to am Ende des Tages zogen die anwe­sen­de Schul­lei­tung des EGF, Frau Susan­ne Schmidt, Mat­thi­as Het­zel, Koor­di­na­tor für beruf­li­che Ori­en­tie­rung (KBO) am EGF und Orga­ni­sa­tor Andre­as Rösch, Wirt­schafts­för­de­rer beim Land­kreis Forch­heim, ein außer­or­dent­lich posi­ti­ves Fazit der Ver­an­stal­tung. Zudem wur­de auf die dies­jäh­ri­ge Aus­bil­dungs­mes­se hin­ge­wie­sen, die am kom­men­den Sams­tag, 29. April 2023, von 11:00 bis 16:00 Uhr im Kel­ler­wald Forch­heim stattfindet.