Der Kul­tur­bo­den in Hall­stadts Stadt­mit­te hat sich zum belieb­ten Ver­an­stal­tungs­ort (neu­deutsch: Loca­ti­on) ent­wickelt. So sehr, dass selbst der Haupt­nut­zer am (heu­ti­gen) Mitt­woch aufs nahe Bür­ger­haus aus­wei­chen muss­te, weil der Saal von der IHK für Prü­fungs­ab­nah­men belegt war. Im Rah­men einer Pres­se­kon­fe­renz stell­te Wolf­gang Heyder als Geschäfts­füh­rer des Ver­an­stal­tungs­ser­vice Bam­berg das Pro­gramm für die drit­te Spiel­zeit der Kul­tur­büh­ne Hall­stadt vor: Elf Ver­an­stal­tun­gen ste­hen von Sep­tem­ber bis Mai 2024 auf dem Pro­gramm und wer­den den Kul­tur­bo­den mit unter­schied­li­chen Seg­men­ten fül­len – Musik­thea­ter, Komö­di­en, humor­vol­les Bou­le­vard, loka­le Akteu­re. Gen­res, die auf­grund einer grund­sätz­lich geän­der­ten Aus­rich­tung des E.T.A.-Hoffmann-Theaters dort nicht mehr ange­bo­ten wer­den, was laut Wolf­gang Heyder den Anstoß für die Ver­an­stal­tungs­rei­he in Hall­stadt gab. „Mit 80 Abos waren wir ja ful­mi­nant gestar­tet, was durch Coro­na lei­der zunich­te gemacht wurde.“

Nun also der drit­te Anlauf. Auf­grund der Viel­fäl­tig­keit des Ange­bots gibt es eine beson­de­re Form des Abos: Wer fünf der elf Ver­an­stal­tun­gen bucht, erhält für jeden der fünf Aben­de 30 Pro­zent Rabatt. Der Vor­ver­kauf beginnt am Frei­tag, 28. April, um 9 Uhr.

Und das Pro­gramm kann sich sehen las­sen: Meh­re­re aus­wär­ti­ge Ensem­bles brin­gen Komö­di­en und Bou­le­vard auf die Büh­ne, umgarnt von viel Musik­thea­ter. Ein Abend mit Songs und Tex­ten von Leon­hard Cohen und Nobel­preis­trä­ger Bob Dylan mit dem aus Bam­berg stam­men­den Tho­mas Kraft, ein bio­gra­fi­sches Pro­gramm zu Udo Jür­gens, ein John­ny-Cash-Pro­gramm oder ein Roger-Cice­ro-Abend mit Patrick L. Schmitz und dem Blue­Train-Orche­stra aus Bam­berg unter der Lei­tung von Seba­sti­an Schrempel.

Schmitz, elf Jah­re lang am E.T.A.-Hofmann-Theater unter Ver­trag und nun frei­schaf­fen­der Künst­ler („Ich muss­te seit­her nicht eine Bewer­bung schrei­ben und ver­die­ne mehr als davor, also zieht mich nichts zurück“), steht zusam­men mit den Kol­le­gen vom Thea­ter im Gärt­ner­vier­tel auch mit „Mise­ry“ auf der Büh­ne, einer beson­de­ren Umset­zung des Erfolgs­ro­mans von Ste­phen King in Form eines Live-Hör­spiels, die sich nach Schmitz‘ Ansicht per­fekt für den Kul­tur­bo­den eigne.

Zu den Höhe­punk­ten zählt neben der bis­her immer aus­ver­kauf­ten „Cave­wo­man“ der Lori­ot-Abend der bekann­ten Leip­zi­ger Pfef­fer­büh­ne unter dem Titel „Die Ente bleibt drau­ßen“. Damit geht ein Her­zens­wunsch Heyders in Erfül­lung:“ Ich hat­te nicht gedacht, dass es so schwie­rig ist, Lori­ot in Deutsch­land auf die Büh­ne zu brin­gen. Aber von Bülows Wit­we ach­tet bei der Ver­ga­be der Auf­füh­rungs­rech­te akri­bisch, dar­auf, dass es nicht zu infla­tio­när wird. Dabei geht es ihr nicht ums Geld, son­dern um die Qua­li­tät, wes­we­gen wir jede Men­ge Detail­in­fos über­mit­teln mussten.

Auch hier­bei über­zeug­te der Kul­tur­bo­den, auf den Bür­ger­mei­ster Tho­mas Söder (CSU) mäch­tig stolz ist. Auf die Fra­ge, wel­che Reso­nanz denn im Rat­haus bzw. Stadt­ver­wal­tung ankom­me, ant­wor­te­te Söder: „Zu allen The­men gibt es Kri­ti­ker, nur beim Kul­tur­bo­den höre ich nur Lob. Selbst wenn in Coburg oder Bay­reuth bin.“ Dass vie­le Besu­cher unter­schied­lich­ster Ziel­grup­pen den (bis­wei­len wei­ten) Weg nach Hall­stadt auf sich neh­men, freut das Stadt­ober­haupt, ver­bin­det damit aber auch einen Appell an die Hall­stadter und Bam­ber­ger: „Das Gute liegt so nah. Im Kul­tur­bo­den gibt es ein tol­les Angebot.“

Die ein­zel­nen Ver­an­stal­tun­gen der Kul­tur­büh­ne Hallstadt:

Sams­tag, 23.09.23: Der Tat­ort­rei­ni­ger (Komö­die am Alt­stadt­markt, Braunschweig)

Diens­tag, 31.10.23: Zwei Apfel­si­nen im Haar (Bou­le­vard­thea­ter Deidesheim)

Frei­tag, 17.11.23: Ein Abend mit Songs und Tex­ten von Leo­nard Cohen und Bob Dylan (mit Tho­mas Kraft, Ste­ven Lich­ten­wim­mer und Lau­ra Wachter)

Sonn­tag, 19.11.23: Live-Hör­spiel „Mise­ry“ (Thea­ter im Gärtnerviertel)

Frei­tag, 26.01.24: Vor der Ehe wollt‘ ich ewig leben (Bou­le­vard­thea­ter Deidesheim)

Sonn­tag, 28.01.24: Die Ente bleibt drau­ßen! – Lori­ot Abend (Kaba­rett Leip­zi­ger Pfeffermühle)

Sams­tag, 9.03.24: Die Udo Jür­gens Sto­ry (mit Alex Parker)

Sams­tag, 16.03.24: Cavewoman

Frei­tag, 12.04.24: I Walk The Line – Ein Abend mit der Musik von John­ny Cash (Wey­her Theater)

Sonn­tag, 21.04.24: Frau­en regier’n die Welt! In Memo­ri­am Roger Cice­ro (Blue­TrainOr­che­stra & Patrick L. Schmitz)

Sams­tag, 4.05.24: Sucht­po­ten­zi­al – Bäl­le­bad Forever