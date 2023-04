Am 23. April fand in der Schul­sport­hal­le Hall­stadt die ober­frän­ki­sche Mei­ster­schaft im Kunst- und Ein­rad­fah­ren statt. Gleich vier Qua­li­fi­ka­tio­nen zur am 13. Mai 2023 in Groß­heu­bach statt­fin­den­den Lan­des­mei­ster­schaft, sicher­te sich der RSV Con­cor­dia Kirch­eh­ren­bach. Allen vor­an natür­lich Welt­mei­ster Lukas Kohl, der mit sei­nem ersten Wett­kampf 2023 auf deut­schem Boden die Wett­kampf­sai­son, die ihren Höhe­punkt bei den UCI-Rad­sport-Welt­mei­ster­schaf­ten im August in Glas­gow fin­det, begann. Mit 212,75 Punk­ten, erneut eine aus­ge­fah­re­ne Punkt­zahl, die über sei­ner ein­ge­reich­ten von 212,70 Punk­ten liegt, sicher­te er sich den Bezirks­mei­ster­ti­tel und die siche­re Qualifikation.

Im Zwei­er­kunst­rad der Frau­en hol­ten sich Melis­sa Schütz und Vanes­sa Meix­ner eben­falls Titel und Qua­li­fi­ka­ti­on. Mit nur klei­nen Unsi­cher­hei­ten sind 80,43 Punk­te ein gutes Ergeb­nis. Bei der Lan­des­mei­ster­schaft in drei Wochen gehen sie mit der zweit­höch­sten Punkt­zahl an den Start und ver­su­chen dort ihren Titel aus dem Vor­jahr zu verteidigen.

Schon zuvor trat Vanes­sa Meix­ner im Einer­kunst­rad der Frau­en an. Nach drei­jäh­ri­ger Pau­se war dies ihr erster Wett­kampf in die­ser Dis­zi­plin. Mit 97,62 Punk­ten gelang ihr ein gutes Come­back und nebst der Qua­li­fi­ka­ti­on hol­te sie sich den Titel vor den zwei Star­te­rin­nen aus Hallstadt.

Einen tol­len Tag erwisch­te Nach­wuchs­fah­re­rin Sven­ja Meix­ner. Bei den Schü­le­rin­nen U15 reich­te sie mit 84,40 Punk­ten den höch­sten Wert ein. Ihre Kür klapp­te nahe­zu per­fekt, sodass am Ende ein Wert 81,48 Punk­ten auf der Anzei­ge­ta­fel ste­hen blieb. Beste Vor­aus­set­zun­gen für eine erfolg­rei­ches Abschnei­den bei den wei­te­ren Wettkämpfen.

Bei den Schü­lern U15 sicher­te sich Jan­nis Keil­holz vor sei­nem Ver­eins­ka­me­ra­den Han­nes Lalla den Meistertitel.