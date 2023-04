In 70 Jah­ren sam­meln sich vie­le musi­ka­li­sche Ereig­nis­se, denen der Igens­dor­fer Posau­nen­chor nun auch ein wei­te­res, beson­de­res hin­zu­fü­gen darf: Anläss­lich ihres run­den Geburts­ta­ges laden alle Blä­ser für 07.05. ab 19:00 Uhr herz­lich zu ihrem Jubi­lä­ums­kon­zert unter der Lei­tung des lang­jäh­ri­gen Chor­lei­ters, Rai­ner Fried­rich, in deren Wir­kungs­stät­te, die Kir­che St-Georg, ein.

Bei der Aus­wahl des Pro­gramms zei­gen sich die Musi­ker eben­so bunt gemischt und viel­sei­tig, wie es die 27 akti­ven Blä­ser jeden Alters auch selbst sind: Neben „Posau­nen­chor-Stan­dard­re­per­toire“ in Form von Cho­rä­len oder Wer­ken aus der Klas­sik dür­fen auch die­ses Mal moder­ne tücke für Jun­ge und Jung­ge­blie­be­ne nicht fehlen.

Eine Beson­der­heit, über die nicht vie­le Posau­nen­chö­re ver­fü­gen, zeigt sich auch wie­der im dies­jäh­ri­gen Pro­gramm: „Next Gen Brass“, eine Abord­nung jun­ger Blä­ser, die alle­samt über die Jah­re im Chor „groß“ wur­den. Die­ses Ensem­ble, bestehend aus Lena und Jonas Melch­ner, Anja und San­dra Beh­rin­ger, Eva Brit­ting und Chri­sti­na Tho­ma, probt eigen­stän­dig unter der Lei­tung des zwei­ten Chor­lei­ters, Jonas Melch­ner Reper­toire ein, das auch die­ses Kon­zert berei­chern wird.

Unter­stützt wer­den die Igens­dor­fer Blä­ser in die­sem Jahr von Ramo­na Fried­rich (Sopran) und Micha­el Wolf­rum (Bari­ton), die das Pro­gramm ergän­zen. Die bei­den Sän­ger kon­zer­tie­ren mit unter­schied­li­chen Orche­stern, zumeist als Soli­sten, aber auch als Chor­sän­ger bei Ora­to­ri­en, Kir­chen­kon­zer­ten, Lie­der­aben­den und Opern­vor­stel­lun­gen. Wolf­rum sang zuletzt u.a. in der Elb­phil­har­mo­nie anläss­lich des Érard Festi­vals. Beglei­tet wer­den bei­de von einer bekann­ten Grö­ße in unse­rer Kir­chen­ge­mein­de, und dar­über hin­aus: dem Orga­ni­sten Chri­stoph Schmidt aus Rüs­sel­bach, der seit vie­len Jah­ren ver­siert und mit Herz­blut Got­tes­dien­ste und beson­de­re Anläs­se musi­ka­lisch ausschmückt.

Ganz so, wie es sich seit Beginn der Posau­nen­chor-Kon­zert­rei­he zu Sonn­tag Can­ta­te in den ver­gan­ge­nen 12 Jah­ren eta­bliert hat, absol­vier­ten die Musi­ker zur Vor­be­rei­tung des Kon­zer­tes gemein­sam mit der der­zei­ti­gen Aus­bil­de­rin des Nach­wuch­ses, Hor­ni­stin Nalin Wong­pi­romsarn, und Lan­des­po­sau­nen­wart Sven Men­horn, kürz­lich ein gemein­sa­mes Pro­ben­wo­chen­en­de, um ihrer Pro­gramm­aus­wahl den letz­ten Fein­schliff zu geben. Das reli­gi­ons­päd­ago­gi­sche Zen­trum „Die neue Abtei“, das ehr­wür­di­ge ehe­ma­li­ge Zister­zi­en­ser­klo­ster in Heils­bronn, bot dabei einen impo­san­ten und auch ange­neh­men Rah­men zur inten­si­ven Vor­be­rei­tung auf die Jubiläumsveranstaltung.

Beson­ders stolz sind die Blä­ser nicht nur auf ihre zahl­rei­chen jun­gen Mit­glie­der. Viel­mehr sind es auch die lang­jäh­ri­gen Blä­ser, die nicht sel­ten über Jahr­zehn­te hin­weg fester, nicht weg­zu­den­ken­der Bestand­teil und Basis der Gemein­schaft sind.

In weni­gen Wochen, anläss­lich des Fest­got­tes­dien­stes im Kirsch­gar­ten der Fami­lie Held zu Chri­sti Him­mel­fahrt (18.05.), dür­fen sowohl das ein­zig noch aktiv im Chor ver­blie­be­ne Grün­dungs­mit­glied, Alt­bür­ger­mei­ster Erwin Zeiß, für 70 Jah­re akti­ven Blä­ser­dienst, sowie Ger­hard Küp­fer, vie­len auch bekannt aus sei­nen zahl­rei­chen ande­ren musi­ka­li­schen Trom­pe­ten­ein­sät­zen bei den Ensem­bles der Regi­on, für 60 Jah­re ihre Ehrun­gen entgegennehmen.

Ange­lehnt an das Pro­ben­wo­chen­en­de ergeht nun an alle Inter­es­sier­ten herz­li­che Ein­la­dung, getreu des Zister­zi­en­ser­gru­ßes „Por­ta patet, cor magis!“ („Die Tür steht offen, mehr noch das Herz!“). Der Ein­tritt ist frei, um Spen­den für die kir­chen­mu­si­ka­li­sche Arbeit wird gebeten.