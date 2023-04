Wir freu­en uns auf den Won­ne­mo­nat Mai, wenn das Inter­na­tio­na­le Pup­pen­Fe­sti­val Neu­stadt und Son­ne­berg vom 14. bis 21. Mai 2023 wie­der zeit­gleich zu Him­mel­fahrt in sei­ner gan­zen Band­brei­te statt­fin­det. Das Inter­na­tio­na­le Pup­pen­Fe­sti­val bleibt ein wah­rer Pflicht­ter­min für Pup­pen­lieb­ha­ber und Ted­dy­fans – gleich ob Kin­der, Erwach­se­ne oder Samm­ler. Wäh­rend der Festi­val­wo­che sind ver­schie­de­ne Aus­stel­lun­gen, Lesun­gen, Akti­ons­ta­ge in regio­na­len Spiel­zeug­fir­men, Werk­verskäu­fe, Floh- und Trö­del­märk­te, der gro­ße Antik- und Samm­ler­markt, das Ted­dy- und Pup­pen­fest in Son­ne­berg, die Gro­ße Samm­ler­bör­se in Neu­stadt, (Stadt-)Führungen sowie wei­te­re Aktio­nen und Mit­mach­pro­gram­me für Groß und Klein geplant. Die Pup­pen- und Spiel­zeug­indu­strie hat in Coburg.Rennsteig eine lan­ge Tra­di­ti­on und die Part­ner­städ­te Neu­stadt und Son­ne­berg am Tor zum Thü­rin­ger Wald inmit­ten von Deutsch­lands zen­tra­ler Pup­pen- und Spiel­zeug­re­gi­on set­zen alles dar­an, die­se ganz beson­de­re Tra­di­ti­on mit die­sem ein­zig­ar­ti­gen Festi­val leben­dig zu hal­ten. Bereits seit über 25 Jah­ren pil­gern Spiel­zeug­fans rund um Him­mel­fahrt in die Baye­ri­sche Pup­pen­stadt Neu­stadt bei Coburg und die Spiel­zeug­stadt Son­ne­berg. Das Festi­val wird jedes Jahr von Tau­sen­den Fans zele­briert, nicht weni­ger als das größ­te Festi­val der Welt für anti­ke Pup­pen, Ted­dy­bä­ren, Hum­mel­fi­gu­ren, Minia­tu­ren, tol­len Rari­tä­ten und vie­lem mehr!

Eröff­nungs­fei­er

Die Eröff­nungs­fei­er fin­det am Sonn­tag, 14. Mai 2023 von 14:00 bis 20:00 Uhr auf dem neu sanier­ten Markt­platz in Neu­stadt mit fol­gen­dem Pro­gramm statt:

14:00 – 15:00 Uhr Jugend­or­che­ster Neustadt

15:00 – 18:00 Uhr Stad­ka­pel­le Neustadt

16:00 – 17:15 Uhr Offi­zi­el­le Eröff­nung mit der Kin­der­trach­ten­tanz­grup­pe der Grund­schu­le Wil­den­heid-Haar­brücken, mit der Tanz­aka­de­mie der Jugend­pfle­ge Neu­stadt sowie einer Lati­no-Tanz­show der Tanz­schu­le Gehde

17:15 – 18:30 Uhr Pup­pen­fee-Auto­gramm­stun­de bei der Fotobox

18:30 – 20:00 Uhr Live-Musik mit FALTNROCK

Wer schon am Mor­gen des 14. Mai in die Pup­pen­Fe­sti­val-Woche star­ten möch­te, kann zum Muse­um der Deut­schen Spiel­zeug­indu­strie am Hin­den­burg­platz in Neu­stadt. Dort fin­det um 10:00 Uhr ein öku­me­ni­scher Open-Air-Got­tes­dienst der evan­ge­li­schen Kir­chen­ge­mein­den Haar­brücken-Ket­schen­bach-Thann, Neu­stadt und Wil­den­heid-Meil­schnitz sowie der katho­li­schen Pfarr­ge­mein­de Neu­stadt St. Otti­lia statt, mit anschlie­ßen­dem Früh­schop­pen. Um 14:30 Uhr und 16:30 Uhr kön­nen Kin­der beim Pup­pen­thea­ter Har­le­kin Kas­pers lusti­ge Abend­teu­er erle­ben. Das Muse­um hat bis 18:00 Uhr geöffnet.

Neu im Programm

Neu im Pro­gramm ist die­ses Jahr eine Buch­le­sung mit der Leip­zi­ger Autorin Kati Nau­mann in Son­ne­berg. Pas­send zum Inter­na­tio­na­len Pup­pen­Fe­sti­val kommt die Autorin mit Son­ne­ber­ger Wur­zeln am Mitt­woch, 17. Mai um 19:00 Uhr nun erneut in die Spiel­zeug­stadt, um noch ein­mal aus der mit­rei­ßen­den Fami­li­en­ge­schich­te über ein fast ver­ges­se­nes Hand­werk zu lesen. „Wo wir Kin­der waren“ ist der zwei­te histo­ri­sche Roman von Kati Nau­mann, der Anfang 2021 erschie­nen ist. Infos zu Tickets und Ver­an­stal­tungs­ort unter Tel.: 03675 702711.

Außer­dem lädt die Stadt­kir­che St. Georg in Neu­stadt am Frei­tag, 19. Mai um 19:00 Uhr zu dem beson­de­ren Festi­val­kon­zert „Spie­len und Pup­pen“ ein. Corin­na Früh­wald (Quer­flö­te) und Ste­fan Gla­ßer (Orgel) haben sich auf die Suche nach dem The­ma „Spie­len und Pup­pen“ in der Musik­li­te­ra­tur gemacht und sind fün­dig gewor­den. Her­aus­ge­kom­men ist ein ver­gnüg­li­ches Kon­zert­pro­gramm mit Wer­ken von Schu­mann, Tschai­kow­sky und wei­te­ren Kom­po­ni­sten. So sind neben bekann­ten Kom­po­si­tio­nen, wie Bear­bei­tun­gen aus der Nuss­knacker­suite, auch sel­ten gespiel­te Wer­ke aus der Welt der Pup­pen zu hören. Bei­de Musi­ker stam­men aus Nürn­berg, haben dort auch stu­diert und sind mit die­sem Pro­gramm ent­lang der Deut­schen Spiel­stra­ße unterwegs.

In der Mehr­zweck­hal­le in Neu­stadt b. Coburg gibt es vom 18. bis 20. Mai des Wei­te­ren eine völ­lig neue Aus­stel­lung zu sehen, die nicht nur Kin­der­au­gen begei­stern wird! Besu­cher kön­nen eine 6 x 14 m gro­ße Gar­ten­ei­sen­bahn­an­la­ge der Gar­ten­bahn­freun­de Grub am Forst besich­ti­gen, auf der Züge mit histo­ri­schem Hin­ter­grund zu bewun­dern sind, dar­un­ter Muse­ums­zü­ge aus Sach­sen oder vom Harz, wie etwa die Brocken­bahn. Ori­gi­nal­ge­treu wer­den vie­le Züge gefah­ren – das Gan­ze erfolgt digi­tal per Smartphone/​Funk. Freu­en Sie sich auf eine eigens für das Pup­pen­Fe­sti­val zusam­men­ge­stell­te Gar­ten­ei­sen­bahn-Modul­an­la­ge und tau­chen Sie in die Welt der Modell­ei­sen­bah­nen ein. Neben den Gar­ten­bahn­freun­den stel­len außer­dem der Neu­stadter Figu­ren­de­si­gner und For­men­bau­er Vol­ker Bau­er, Horst Raab vom Raab Modell­bau Stu­dio (RMS) in Kro­nach sowie Ste­fan Kühn­lein von LGB-Märk­lin aus.

Mit­wir­ken­de Firmen

Neben den mit­wir­ken­den Unter­neh­men – wie zum Bei­spiel heunec Plüsch­spiel­wa­ren, EBO Plüsch­spiel­wa­ren, hai­da direct, HER­MANN-Spiel­wa­ren oder Mar­tin Bären – war­tet natür­lich auch Pup­pen­dok­tor Packert in Neu­stadt auf vie­le Besu­cher. In Ver­kaufs­räu­men stö­bern, Uni­kat-Ted­dy­bä­ren erwer­ben sowie bei der Plüsch­tier­her­stel­lung zuschau­en und mit­ma­chen kann man in der Fa. EBO in Rödental/​Kipfendorf; zudem lockt ein Werks- und Son­der­ver­kauf mit Son­der- und Rest­po­sten, Second­hand-Spiel­zeug und Büchern in Neu­stadt. Mar­ken-Plüsch, indi­vi­du­ell bestick­te Geschen­ke, Son­der­po­sten, Schnäpp­chen und GOTS-zer­ti­fi­zier­te Pro­duk­te aus Baum­wol­le und ECO-Plüsch fin­den Besu­cher im Kuschel­shop der Fa. heunec in Neu­stadt. HER­MANN-Spiel­wa­ren in Coburg-Cor­ten­dorf bie­tet den Ver­kauf des Neu­stadter Festi­valbä­ren® 2023 an, eine Aus­stel­lung mit über 500 Ted­dy­bä­ren, Werks­mu­ster und Ein­zel­stücke, Son­der­edi­tio­nen, eine Schnäpp­chenecke sowie Ted­dy- und Bastel­zu­be­hör. Die Fa. hai­da direct in Son­ne­berg hat ein­zig­ar­ti­ge Samm­ler­edi­tio­nen nam­haf­ter Pup­pen- und Ted­dy­künst­ler im Ange­bot, anti­ke Spiel­zeug­ra­ri­tä­ten, krea­ti­ves Pro­fi­zu­be­hör für Pup­pen- und Ted­dy­ma­cher, einen Pup­pen­dok­tor täg­lich vor Ort sowie neue Ange­bo­te von stets wech­seln­den Spiel­zeug­händ­lern aus ganz Deutsch­land. Bei der Fa. Mar­tin Bären in Son­ne­berg war­ten ein Werks­ver­kauf, Ted­dy­bä­ren-Muse­um, eine Bären­stu­be sowie Ted­dy­stop­fen und ein Pup­pen­floh­markt auf gro­ße und klei­ne Gäste. Anti­ke Pup­pen und Ted­dy­bä­ren kann man bei Pup­pen­dok­tor Tho­mas Packert in Neu­stadt repa­rie­ren las­sen. Die­ser bie­tet zum Pup­pen­Fe­sti­val außer­dem wie­der einen limi­tier­ten Minia­tur-Blech­bä­ren an.

Mit­wir­ken­de Museen

Auch die Muse­en sind wie­der mit viel Enga­ge­ment und Herz­blut dabei. Im Deut­schen Spiel­zeug­mu­se­um in Son­ne­berg ist die Son­der­aus­stel­lung „Pup­pen-Schät­ze“ zu sehen; dane­ben fin­den der Gast­vor­trag „Künst­li­che Intel­li­genz im Kin­der­zim­mer – Fluch oder Segen für die Pup­pe“ (Diens­tag, 16. Mai um 16:00 Uhr), Son­der- und Kura­to­ren­füh­run­gen sowie das Pup­pen­spiel „Das häss­li­che Ent­lein“ des Mei­nin­ger Staats­thea­ters statt (Sonn­tag, 21. Mai um 14:30 Uhr und 16:00 Uhr). Im Muse­um der Deut­schen Spiel­zeug­indu­strie in Neu­stadt kön­nen Besu­cher die Son­der­aus­stel­lung „Schran­ken­los“ bestau­nen, einen tol­len Früh­som­mer­abend mit Live-Musik und Feu­er­show bei Neustadt.VEREINt am Mitt­woch, 17. Mai von 18:00 bis 22:00 Uhr erle­ben oder die Leben­den Werk­stät­ten erkun­den (18. – 20. Mai, 10:00 – 17:00 Uhr).

Aus­stel­lun­gen

In der Mehr­zweck­hal­le Heu­bi­scher Stra­ße in Neu­stadt kön­nen bei der Max-Oscar-Arnold-Kunst­preis­aus­stel­lung wie­der die exklu­si­ven Wett­be­werbs­expo­na­te zeit­ge­nös­si­scher Pup­pen­künst­ler bestaunt wer­den. Inter­es­sen­ten, die ein Expo­nat erwer­ben möch­ten, erhal­ten an der Kas­se die Kon­takt­da­ten der Künst­ler. Zu betrach­ten gibt es des Wei­te­ren die Son­der­aus­stel­lung „Lie­be Kin­der – Pup­pen­de­sign“, eine beein­drucken­de Desi­gner­pup­pen-Samm­lung mit Pup­pen regio­na­ler Hersteller.

Öff­nungs­zei­ten:

14. – 19. Mai • 10:00 – 17:00 Uhr

20. Mai • 10:00 – 16:00 Uhr

Außer­dem bie­tet sich wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten der kultur.werk.stadt in Neu­stadt eine Besich­ti­gung der Aus­stel­lung „Spiel­zeug aus der Regi­on“ der Samm­ler- und Brief­mar­ken­freun­de an, die­ses Jahr unter dem Mot­to „Bären stei­gen aus Büchern“.

Trödel‑, Samm­ler- und Antikmärkte

Floh­markt-Fans kom­men bei den Trödel‑, Samm­ler- und Antik­märk­ten voll auf Ihre Kosten.

Ter­mi­ne:

13. Mai • 07:00 – 16:00 Uhr | Alter Bus­bahn­hof und Cobur­ger Allee in Sonneberg

18. Mai • 06:00 – 16:00 Uhr | Markt­platz und Sei­ten­stra­ßen in Neustadt

20. Mai • 06:00 – 16:00 Uhr | Rat­haus­platz und Bahn­hof­stra­ße in Sonneberg

Spiel­zeug­an­ti­qui­tä­ten, Kurio­ses und Sam­mel­wür­di­ges aus ver­gan­ge­nen Zei­ten fin­den Sie wäh­rend der Festi­val­wo­che (Sonn­tag bis Sams­tag) täg­lich von 11:00 – 18:00 Uhr in der Galan­te­rie in der Son­ne­ber­ger Alt­stadt. Neben­an im Lager­haus „Alte Schu­le“ fin­det zudem ein Antik-Spiel­zeug-Trö­del­markt statt, täg­lich ab 11:00 Uhr. Außer­dem lädt die Stif­tung Juden­bach in Föritz­tal am Frei­tag, 19. Mai ab 15:00 Uhr zum Abend­floh­markt ein.

Füh­run­gen

Histo­risch Inter­es­sier­te kön­nen außer­dem am Diens­tag, 16. Mai um 14:00 Uhr an der Erleb­nis-Stadt­füh­rung in Son­ne­berg teil­neh­men. Roland Spiel­mann gelei­tet sei­ne Gäste auf den Wegen der Spiel­zeug­ma­cher in den Zau­ber der ein­sti­gen Welt­spiel­zeug­stadt (mit Vor­anmel­dung unter Tel.: 03675 702711). In Neu­stadt wie­der­um führt Sie Hei­mat­pfle­ge­rin Isol­de Kal­ter durch die gesam­te Innen­stadt und zeigt die Häu­ser, in denen mil­lio­nen­fach Spiel­wa­ren gefer­tigt und in die Kin­der­zim­mer der gan­zen Welt ver­schickt wur­den. Freu­en Sie sich auf eine Stadt­füh­rung zu den ehe­ma­li­gen Pro­duk­ti­ons­stät­ten in der Baye­ri­schen Pup­pen­stadt und ler­nen Sie den Neu­stadter Pup­pen­stadt­weg ken­nen. Die Füh­rung fin­det am Sonn­tag, 21. Mai 2023 um 13:30 Uhr statt (mit Vor­anmel­dung unter Tel.: 09568 81–127).Hoch hin­aus geht es bei der Kir­chen­füh­rung mit Turm­be­sich­ti­gung der Stadt­kir­che St. Georg in Neu­stadt am Sams­tag, 20. Mai um 10:00 Uhr. Besu­cher erhal­ten einen guten Über­blick über die Geschich­te der Kir­che, ihre Ein­rich­tung und Aus­stat­tung und haben bei der Kirch­turm­be­sich­ti­gung zudem die ein­ma­li­ge Gele­gen­heit, die Stadt und Umge­bung aus ca. 52 Metern Höhe zu bewun­dern (Foto­gra­fien sind erlaubt). Vor­anmel­dung unter Tel.:09568 5312.

Messen/​Börsen

Von Don­ners­tag bis Sams­tag, 18. bis 20. Mai, sind die Türen des Ted­dy- und Pup­pen­fe­stes in Son­ne­berg geöff­net – die­ses Jahr aller­dings im Gesell­schafts­haus in der Char­lot­ten­stra­ße. Das Ted­dy- und Pup­pen­fest ist der Treff­punkt für alle Spiel­zeug­freun­de. Aus­stel­ler aus dem gan­zen Land und dar­über hin­aus laden Samm­ler und alle Inter­es­sier­ten in die Welt der Pup­pen und Ted­dy­bä­ren ein. Zahl­rei­che Mit­mach- und Schau­an­ge­bo­te, ein Pup­pen- und Ted­dy­wett­be­werb und sehens­wer­te Aus­stel­lungs­stücke wer­den eben­so gebo­ten wie ein akti­ons­rei­ches Rahmenprogramm.

Ter­mi­ne:

18. Mai • 10:00 – 17:00 Uhr

19. Mai • 10:00 – 16:00 Uhr

20. Mai • 10:00 – 17:00 Uhr

Von Frei­tag bis Sams­tag, 19. bis 20. Mai, schließt sich par­al­lel von 10:00 bis 17:00 Uhr die Gro­ße Samm­ler­bör­se in der Fran­ken­hal­le in Neu­stadt an, nicht weni­ger als die größ­te Antik-Pup­pen-Samm­ler­bör­se der Welt für anti­ke Pup­pen, Ted­dy­bä­ren, Hum­mel­fi­gu­ren, Minia­tu­ren, Christ­baum­schmuck, Blech­spiel­zeug und Ela­sto­lin-Figu­ren. Über zwei Tage hin­weg fin­den hier Ted­dy­bär­lieb­ha­ber sowie Pup­pen- und Minia­tu­ren­samm­ler ein rie­si­ges und hoch­wer­ti­ges Ange­bot. Prä­sen­tiert wird eine Fül­le an Künst­ler­ted­dy­bä­ren und anti­ken Ted­dy­bä­ren, Steiff-Tie­ren, Por­zel­lan­kopf­pup­pen, Zel­lu­loid­pup­pen, Käthe-Kru­se-Pup­pen, Künst­ler­pup­pen, Pup­pen­häu­sern, Stof­fen und Zube­hör zum Bären- und Pup­pen­ma­chen u.v.m.

Fami­li­en- und Kindertag

Gegen Ende der Festi­val­wo­che gibt es in Neu­stadt wie­der das bun­te, krea­ti­ve und hof­fent­lich son­ni­ge Wochen­end­pro­gramm für Kin­der: Am Sams­tag, 20. Mai laden wir von 13:00 bis 17:00 Uhr zum Fami­li­en­tag am und im Muse­um ein. Neben Musik gibt es beste Unter­hal­tung, Mit­mach­ak­tio­nen sowie einen plü­schi­gen Wal­king Act für die klei­nen Gäste und natür­lich die Mög­lich­keit, das Muse­um zu besu­chen. Auch für das leib­li­che Wohl ist gesorgt. Zum Abschluss fin­det am Sonn­tag, 21. Mai von 11:00 bis 17:00 Uhr der Kin­der­tag im Frei­zeit­park „Ville­neuve-sur-Lot“ statt. Mit einem voll­ge­pack­ten Kin­der­pro­gramm sind jede Men­ge Spiel, Spaß und Bewe­gung garantiert:

11:00 – 17:00 Uhr | Bet­ty-But­ton-Para­de, Con­nys Spiele­mo­bil, Plüsch­tier­su­che, Hüpf­bur­gen­spaß, Kin­der­schmin­ken, Glückshafen

12:15 – 12:45 Uhr | Bauchrednershow

13:00 – 13:45 Uhr | Kin­der­thea­ter „Löwen­zahn“

14:00 – 16:00 Uhr | Wald­fee mit Rie­sen­sei­fen­bla­sen, Kon­zert der Stadt­ka­pel­le Neu­stadt auf der Seebühne

15:00 – 15:45 Uhr | Da Vin­cis Zeitkutsche

15:30 – 16:15 Uhr | Kin­der­thea­ter „Rabe Socke“

16:30 – 17:00 Uhr | Zaubershow

Shut­tle­bus, Kom­bi­kar­te und Programmheft

Wie jedes Jahr wer­den die Ver­an­stal­tungs­or­te in den bei­den Nach­bar­städ­ten Neu­stadt und Son­ne­berg wäh­rend der High­light-Tage vom 18. bis 20. Mai wie­der mit dem kosten­lo­sen Shut­tle­bus ver­bun­den. Auch die gemein­sa­me Kom­bi­kar­te, mit der Besu­cher ver­gün­stigt Ein­tritt zu allen Aus­stel­lun­gen und Muse­en, zur Gro­ßen Samm­ler­bör­se in Neu­stadt sowie zum Ted­dy- und Pup­pen­fest in Son­ne­berg erhal­ten, wird wie­der erhält­lich sein. Das Pro­gramm­heft mit allen Ter­mi­nen und Infos gibt es kosten­los in der kultur.werk.stadt in der Bahn­hof­stra­ße 22 in Neu­stadt sowie bei allen teil­neh­men­den Partnern.

Eröff­nungs­fly­er Pup­pen­fe­sti­val zum Down­load (PDF, 678 KB)