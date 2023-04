Die Bezirks­vor­stand­schaft des GPA Ober­fran­ken über­rasch­te Rein­hard Haut­mann am 20.04.23 in Bay­reuth bei der Ver­samm­lung der Bezirks­mit­glie­der mit einer Dank­sa­gung. Dr. Karl-Heinz Con­rad, stellv. Bezirks­vor­sit­zen­der ver­wies in sei­ner Lau­da­tio auf Haut­mann sein lang­jäh­ri­ges ful­mi­nan­tes Enga­ge­ment im GPA und im Gesund­heits­we­sen. Seit 1981 ist er Mit­glied in der CSU und auf Grund sei­ner fach­li­chen Kom­pe­tenz seit 1993 im Lan­des­vor­stand des GPA Bay­ern wo er bis heu­te ein gefrag­ter Exper­te in Sachen Gesund­heits­po­li­tik ist. 2011 nach lang­jäh­ri­ger Tätig­keit als stellv. Bezirks­sitz­vor­sit­zen­der wur­de Haut­mann als Nach­fol­ger von Dr. Hans-Jür­gen Ditt­mann gewählt. Als Vor­sit­zen­der ist es ihm gelun­gen, immer wie­der inter­es­san­te The­men im GPA Ober­fran­ken anzu­spre­chen, hoch­ka­rä­ti­ge Refe­ren­ten zu ein­zel­nen The­men zu gewin­nen und dadurch Stoff für reich­lich Dis­kus­si­on zu gege­ben. In sei­ner frü­he­ren Funk­ti­on als Geschäfts­füh­rer des Kli­ni­kum Forch­heim war nicht nur das Finan­zi­el­le, son­dern auch das Wohl sei­ner Mit­ar­bei­ter immer im Focus sei­ner Hand­lungs­wei­se gestanden.

Gera­de in den heu­ti­gen Zei­ten des Struk­tur­wan­dels im Kran­ken­haus­be­reich ist sei­ne Mei­nung sehr gefragt, um die Ent­wick­lung in die rich­ti­ge Rich­tung zu len­ken. Als klei­nes Dan­ke­schön über­reich­te San­dra Roth stellv. Bezirks­vor­sit­zen­de Rein­hard Haut­mann eine Dank­ur­kun­de und Con­rad ein Wein­prä­sent als Kraft- und Moti­va­ti­ons­trunk für die erneu­te Kan­di­da­tur bei der bevor­ste­hen­den Wahl und die kom­men­den zwei Jah­re als Bezirks­vor­sit­zen­der des GPA Oberfranken.