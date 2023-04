Vie­le Zug­vö­gel sind zurück und das Brut­ge­schäft ist in vol­lem Gan­ge. Am Sonn­tag, 7. Mai ab 8 Uhr führt eine 3‑stündige Exkur­si­on der Umwelt­sta­ti­on Weis­main mit Bernd Flie­ger zu den rena­tu­rier­ten Bag­ger­seen im LIFE-Natur-Gebiet in der Main­aue bei Trieb. Bit­te ein Fern­glas mit­brin­gen. Bei Dau­er­re­gen fällt die Ver­an­stal­tung aus. Treff­punkt ist die Scheids­bach­brücke in Trieb hin­ter dem Auto­haus Amon.

Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on ent­ge­gen unter 09575/921455 oder per mail umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de

Der Teil­neh­mer­be­trag beträgt 3 Euro, Kin­der sind kostenfrei.