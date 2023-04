EmK Pegnitz/​Bayreuth ist unterwegs

Vom 28.04 bis zum 30.04. Ist die Evan­ge­lisch-metho­di­sti­sche Kir­che unter­wegs. Eine Wochen­end Frei­zeit zum The­ma: „Wir und unse­re Bega­bun­gen“, führt uns in die Wei­her­müh­le. Mit über 50 Anmel­dun­gen wird es ein schö­nes und auch inhalts­vol­les Wochen­en­de. Aus dem Grund fin­det in Bay­reuth und Peg­nitz am 30. April kein Got­tes­dienst statt. Statt­des­sen laden wir ein, dazu­zu­sto­ßen und mit uns gemein­sam um 10:00 Uhr den Got­tes­dienst in der Wei­her­müh­le, Main­leus zu besu­chen. Wei­te­re Infos unter www​.emk​-Peg​nitz​.de

Oder unter der Ruf­num­mer 09241 3583