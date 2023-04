Der Gemein­de­rat hat ein neu­es Ver­kehrs­kon­zept für Forth beschlos­sen. Die ersten Ände­run­gen wer­den im Mai umgesetzt.

Die Bun­des­stra­ße, die mit­ten durch den Ort führt, dazu noch der beschrank­te Bahn­über­gang und teils schwie­ri­ge Park­mög­lich­kei­ten – die­se und noch wei­te­re Ver­kehrs­the­men beschäf­ti­gen Forth und den Gemein­de­rat schon seit eini­ger Zeit. Um Forth nun zu ent­la­sten hat der Markt­ge­mein­de­rat 2022 beschlos­sen, ein Ver­kehrs­kon­zept erar­bei­ten zu las­sen. Nun setzt die Ver­wal­tung das in meh­re­ren Schrit­ten um. Neben Park­raum­aus­wei­sun­gen und ‑mar­kie­run­gen gibt es unter ande­rem auch eini­ge Ver­än­de­run­gen in der Verkehrsführung.

Um die Situa­ti­on in der Kon­rad-Ade­nau­er-Stra­ße und der Jahn­stra­ße für alle Bür­ger zu ver­bes­sern, wird es ab dem 10. Mai zwei neue Ein­bahn­stra­ßen geben: Die Kon­rad-Ade­nau­er-Stra­ße kann dann nur noch von der For­t­her Haupt­stra­ße aus in Rich­tung Mar­tin-Luther-Stra­ße befah­ren wer­den. Die Jahn­stra­ße ist ab der Kol­ping­stra­ße nur noch in Rich­tung Von-Bren­ta­no-Stra­ße befahrbar.

Zusätz­lich wird ab Juni ein neu­es Park­raum­kon­zept für die Kon­rad-Ade­nau­er-Stra­ße umge­setzt. Wäh­rend der Pfingst­fe­ri­en (7. bis 18. Juni) fin­den dafür Mar­kie­rungs­ar­bei­ten statt, für die kurz­fri­stig Hal­te­ver­bo­te und Sper­run­gen nötig sind.