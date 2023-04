PIRA­TEN AHOI! GREIFF MODE SPEN­DET DIA­KO­NIE-KIN­DER­HAUS LUI­SE SCHEPP­LER 1.000 €

In den Pfingst­fe­ri­en wird es aben­teu­er­lich für die Kin­der des Bam­ber­ger Dia­ko­nie-Kin­der­hau­ses Lui­se Schepp­ler: Sie gehen auf gro­ße Fahrt. „Dies­mal machen wir uns auf den Weg zum Alt­mühl­see“, ver­riet Kin­der­haus-Lei­te­rin Sabi­ne Bau­ern­sachs Jens Möl­ler. Der Geschäfts­füh­rer von GREIFF Mode besuch­te die Ein­rich­tung und hat­te einen Spen­den­scheck über 1.000 Euro dabei, die nun in den gemein­sa­men Aus­flug der Kin­der flie­ßen wer­den. Bei dem steht dann eine Pira­ten­schiff­fahrt mit Schatz­su­che auf dem Pro­gramm und der Besuch eines gro­ßen Aben­teu­er­spiel­plat­zes. Die Kin­der und das Kin­der­haus-Team bedank­ten sich bei Jens Möl­ler mit selbst­ge­backe­nen Piz­za-Schnecken und stie­ßen mit ihm auf die geplan­te Fahrt mit Oran­gen­saft an.

GREIFF Mode unter­stützt bereits über 10 Jah­re die Ein­rich­tung der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim und ermög­licht es so auch Kin­dern aus Fami­li­en mit klei­nem Geld­beu­tel an den gemein­sa­men Exkur­sio­nen und Aus­flü­gen teil­neh­men zu können.