Der Kreis­tag hat in sei­ner jüng­sten Sit­zung ein­stim­mig dar­über abge­stimmt, dass der Land­kreis Hof gemäß der gesetz­li­chen Vor­ga­be das Deutsch­land­ticket auch für die bedarfs­ori­en­tier­ten Ver­kehrs­mit­tel aner­kennt. D.h. ab 1. Mai 2023 kön­nen die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Land­kreis Hof mit dem 49 Euro-Ticket nicht nur Bus und Bahn, son­dern auch den son­sti­gen all­ge­mei­nen ÖPNV im Hofer Land nut­zen. Dazu zäh­len unter ande­rem das AST Münch­berg, der Hofer Land­bus, der Saa­le­tal­ex­press, das Anruf­li­ni­en­ta­xi Döhlau-Hof, das Anruf­li­ni­en­ta­xi Schwar­zen­bach/­Wald-Hof oder auch der Fahrradbus.

Dabei gilt es fol­gen­de zwei Beson­der­hei­ten zu beachten:

In Ver­bin­dung mit dem Deutschlandticket/​49 Euro-Ticket müs­sen Fahr­gä­ste – wie bis­her in Kom­bi­na­ti­on mit einer Monats­kar­te – im AST Münch­berg 1,50€ Kom­fort­zu­schlag bezah­len. Im Saa­le­tal­ex­press fällt wei­ter­hin 1,00€ Kom­fort­zu­schlag an. Alle ande­ren bedarfs­ge­steu­er­ten Ver­kehrs­mit­tel blei­ben zunächst wei­ter­hin ohne Kom­fort­zu­schlag. Dabei wird der Land­kreis das Nut­zer­ver­hal­ten ste­tig eva­lu­ie­ren und sich vor­be­hal­ten, nöti­gen­falls auch für ande­re bedarfs­ge­steu­er­te Ver­kehrs­mit­tel einen Kom­fort­zu­schlag für Inha­ber des 49 Euro-Tickets zu erheben.

Das 49 Euro-Ticket ist bereits jetzt online z.B. unter www​.deutsch​land​ticket​.de, bei Bahn oder über Apps ver­schie­de­ner Ver­kehrs­an­bie­ter erhältlich.