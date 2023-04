Ein Nach­mit­tag ohne Pflich­ten und Stress – das ist das Mot­to beim Dan­ke­schön-Tag für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge, der am Mitt­woch, 3. Mai, ab 14 Uhr in der BRK Ret­tungs­zen­tra­le im Para­dies­weg stattfindet.

Pfle­gen­de Ange­hö­ri­gen und deren Pfle­ge­be­dürf­ti­ge wer­den an die­sem Tag mit Kaf­fee und Kuchen ver­wöhnt. Sie kön­nen sich in aller Ruhe aus­tau­schen und in gemüt­li­cher Atmo­sphä­re ein­fach mal abschal­ten. Jede Men­ge Unter­stüt­zung bie­ten dabei Pfle­ge­schü­ler und ‑schü­le­rin­nen, die sich an die­sem Nach­mit­tag um die Pfle­ge­be­dürf­ti­gen küm­mern. Bei Bedarf wird aber auch einen Platz in der Tages­pfle­ge orga­ni­siert. Benö­tig­te Fahr­dien­ste wer­den unent­gelt­lich von den Johan­ni­tern übernommen.

Orga­ni­siert wird der Dan­ke­schön-Tag vom Arbeits­kreis Pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge. Er fand erst­mals 2019 statt und wird seit­her mit gro­ßer Freu­de von Betrof­fe­nen ange­nom­men. „Unser Ziel ist es“, so Ste­fa­nie Hahn, Senio­ren­be­auf­trag­te der Stadt Bam­berg, „den Men­schen, die die­se wich­ti­ge Auf­ga­be der Pfle­ge von Ange­hö­ri­gen über­neh­men ein­fach Dan­ke zu sagen.“

Anmel­dun­gen nimmt die Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge ent­ge­gen: Andrea Schmitt, info@​fpa-​bamberg.​de, Tel. 0951 20 83 501 oder

Ste­fa­nie Hahn, Senio­ren­be­auf­trag­te, Stefanie.​hahn@​stadt.​bamberg.​de, Tel. 0951 87–1450.