Coburg ein Markt für Gründer

Der Unter­neh­mer­geist wur­de auf dem ehe­ma­li­gen Gelän­de des Cobur­ger Schlacht­hofs schon vor eini­ger Zeit wie­der geweckt. Jetzt taut das Are­al sprich­wört­lich auf. Mit den Räum­lich­kei­ten des Digi­ta­len Grün­der­zen­trums Zukunft​.Coburg​.Digi​tal in der Alten Kühl­hal­le hat sich das Grün­dungs­netz­werk Coburg den pas­sen­den Ver­an­stal­tungs­ort für sei­nen Grün­der­markt aus­ge­sucht. Eine span­nen­de Key­note und ein Markt unter dem Mot­to „found & food“ zei­gen, dass auch genuss­voll gegrün­det wer­den kann.

„Geges­sen wird immer!“, wie schon der Volks­mund sagt. Das Grün­dungs­netz­werk Coburg nimmt sich des­halb die gro­ße Band­brei­te rund um die Kuli­na­rik als „Appe­ti­zer“, um für eine Selbst­stän­dig­keit als eine Mög­lich­keit im Berufs­le­ben zu wer­ben. Damit die Gäste beim Grün­der­markt am 25. Mai 2023 auf den Geschmack kom­men, konn­ten die Prot­ago­ni­sten hin­ter dem Netz­werk Chri­sti­an Kle­menz als Key­note Spea­k­er gewinnen.

Kle­menz ist der Grün­der der Biero­thek, deren erste Filia­le in Bam­berg eröff­net wur­de. Ursprüng­lich soll­te die Biero­thek nur ein Bei­werk zur Bier­mar­ke St. Erhard wer­den, doch schnell wur­de aus der Neben­tä­tig­keit das Haupt­be­tä­ti­gungs­feld. Heu­te ist die Ket­te mit ins­ge­samt 17 sta­tio­nä­ren Laden­ge­schäf­ten in ganz Deutsch­land sowie Öster­reich und einem umfang­reich-aus­ge­stat­te­ten Online-Shop einer der Platz­hir­sche in Deutsch­land, wenn es um regio­na­le und inter­na­tio­na­le Bier­spe­zia­li­tä­ten nach hand­werk­li­cher Brau­art geht. Die Geschich­te der Unter­neh­mun­gen des Grün­ders Chri­sti­an Kle­menz beginnt 2011 in Indi­en. Unge­wöhn­lich für eine frän­ki­sche Bier-Erfolgs­to­ry! Wie es dazu kam, wie sich die Geschäfts­fel­der ent­wickel­ten, was es zukünf­tig noch geben wird und wel­che Tipps der Unter­neh­mer, wel­cher mitt­ler­wei­le auch selbst Inve­stor ist, für ande­re Grün­de­rin­nen und Grün­der hat, berich­tet er in einem span­nen­den und kurz­wei­li­gen Vortrag.

Im Anschluss an die Key­note gibt es in der Alten Kühl­hal­le einen Grün­der­markt mit regio­na­len Grün­dun­gen rund um die Gastro­no­mie. Von Bier, über Kaf­fee und Gin, bis hin zu Kuchen und Fleisch sowie inno­va­ti­ver Gastro­no­mie, wird sicher­lich für alle etwas gebo­ten sein. Die ganz unter­schied­li­chen Grün­de­rin­nen und Grün­der über­neh­men das Cate­ring für den Abend selbst und sicher­lich wird es auch die eine oder ande­re Köst­lich­keit zum Pro­bie­ren geben. Neben Lebens­mit­tel­pro­du­zen­ten und Gastro­no­mie wer­den noch wei­te­re Jung­un­ter­neh­men rund um die Kuli­na­rik ver­tre­ten sein, z.B. ein Grün­der, der inno­va­ti­ve Soft­ware für Gastro­kas­sen anbietet.

Das Grün­dungs­netz­werk Coburg möch­te „Lust machen auf eine Selbst­stän­dig­keit“ und lädt des­halb alle Inter­es­sier­ten ein, vor­bei­zu­kom­men, sich Input zu holen, aus­zu­tau­schen und zu ver­net­zen. Die Ver­an­stal­tung rich­tet sich aber nicht nur an Grün­de­rin­nen und Grün­der, oder sol­che, die es noch wer­den wol­len. Ein­ge­la­den sind alle, wel­che schau­en und pro­bie­ren wol­len, was es denn für neue Unter­neh­mun­gen in der Regi­on gibt.

Eröff­net wird die Ver­an­stal­tung um 18 Uhr durch das Grün­dungs­netz­werk. Um 18:15 Uhr beginnt die Key­note von Chri­sti­an Kle­menz. Im Anschluss wird es die Mög­lich­keit geben, Fra­gen zu stel­len und ab 19 Uhr star­tet ein zwang­lo­ses Zusam­men­kom­men auf dem regio­na­len Grün­der­markt. Damit die Ver­an­stal­ter bes­ser pla­nen kön­nen, wird um eine vor­he­ri­ge Anmel­dung gebe­ten. Die Teil­nah­me ist kosten­frei. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Ver­an­stal­tung und den Link zur digi­ta­len Anmel­dung gibt es unter: www​.exi​stenz​gruen​dung​-in​-coburg​.de

Um Exi­stenz­grün­der auf ihrem Weg in die Selbst­stän­dig­keit best­mög­lich zu unter­stüt­zen, haben sich die bei­den Wirt­schafts­för­de­run­gen von Stadt und Land­kreis Coburg, die Indu­strie- und Han­dels­kam­mer zu Coburg sowie die Hand­werks­kam­mer Ober­fran­ken, die Hoch­schu­le Coburg, die Agen­tur für Arbeit Coburg und die Zukunft​.Coburg​.Digi​tal zu einem regio­na­len Bünd­nis zusam­men­ge­schlos­sen. Das Grün­dungs­netz­werk bie­tet durch sei­ne ein­zel­nen Mit­glie­der ver­schie­de­ne Ser­vices, Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te und Ver­an­stal­tun­gen an. In regel­mä­ßi­gen Abstän­den wer­den auch gemein­sa­me Events durch­ge­führt um das The­ma Exi­stenz­grün­dung zu bewer­ben. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Netz­werk­part­nern gibt es unter: https://​www​.exi​stenz​gruen​dung​-in​-coburg​.de