Alte Gei­gen spie­len am besten, aber neue Besen keh­ren gut. Ganz nach dem Mot­to Bewähr­tes behal­ten, Neu­es zulas­sen, bei­des zusam­men­füh­ren und etwas Zeit­ge­mä­ßes und Sinn­vol­les erschaf­fen wur­de im BRK Erlan­gen-Höch­stadt eine Aus­bil­dung erar­bei­tet, die opti­mal auf die Anfor­de­run­gen des moder­nen Schul­sa­ni­täts­dien­stes zuge­schnit­ten ist.

Die­ses neue Kon­zept wur­de am 20. April im Rah­men einer Ver­an­stal­tung in den Räu­men des BRK in Erlan­gen den Ver­tre­tern der Schul­sa­ni­täts­dien­ste der wei­ter­füh­ren­den Schu­len der Stadt Erlan­gen und des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt vor­ge­stellt. Sowohl den Gast­red­nern Chri­sti­an Zwan­zi­ger (1. stv. Vor­sit­zen­der) und Tho­mas Rup­pert (stv. Chef­arzt), als auch dem Lei­ter des Bil­dungs­zen­trums Mar­tin Brüg­ge­mann und dem alt­ge­dien­ten Instruk­tor der Sani­täts­aus­bil­dung im BRK Erlan­gen-Höch­stadt Andre­as Thum­ser konn­te man die Begei­ste­rung für ihr neu­es Pro­jekt deut­lich anmer­ken. Eben­falls zu Gast und für die wei­te­re Betreu­ung und Fort­bil­dung zustän­dig waren die Ver­tre­ter des Jugend­rot­kreu­zes, deren Aus­füh­run­gen den Abend abge­run­det haben.

Ziel ist es, die Aus­bil­dung der Schul­sa­ni­tä­ter ziel­ge­rich­te­ter und die Schu­len siche­rer zu machen. Zu die­sem Zweck wird im BRK Erlan­gen-Höch­stadt den neu­en Sani­tä­tern in 3 Tagen/​24 Unter­richts­stun­den alles ver­mit­telt, was not­wen­dig ist, um im Not­fall selbst­be­wusst und hand­lungs­kom­pe­tent Hil­fe lei­sten zu kön­nen. Die erste Aus­bil­dung im neu­en Gewand star­tet am 09. Juli 2023 und rich­tet sich an alle inter­es­sier­ten Schü­le­rin­nen und Schü­ler ab 13 Jah­ren. Inhalt der Aus­bil­dung Schul­sa­ni­täts­dienst ist auch der klas­si­sche Erste Hil­fe-Kurs, den die Schü­ler beschei­nigt erhal­ten und somit für den spä­te­ren Füh­rer­schein ver­wen­den kön­nen. Die fol­gen­den zwei Tage die­nen der Ver­tie­fung des Gelern­ten und ergän­zen durch Inhal­te der klas­si­schen Grund­aus­bil­dung Sani­täts­dienst, wobei auch hier spe­zi­ell Wert auf Rea­li­täts­nä­he und Pra­xis gelegt wird.

Mehr Infor­ma­tio­nen und die Mög­lich­keit sich anzu­mel­den auf der Web­sei­te des BRK Erlan­gen-Höch­stadt unter: brk​-erlan​gen​.de/​s​c​h​u​l​s​a​n​i​t​a​e​t​s​d​i​e​nst