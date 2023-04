Stra­te­gie­pro­zess arbei­tet mit Speed-Datings und Innenstadtspaziergang

Der von der Stadt Bay­reuth ange­sto­ße­ne Stra­te­gie­pro­zess für eine zukunfts­fä­hi­ge Innen­stadt kommt vor­an. Um den Sta­tus Quo zu erfas­sen, war zuletzt das loka­le Wis­sen und der spe­zi­el­le Blick derer gefragt, die in der Innen­stadt woh­nen, arbei­ten oder ein Unter­neh­men betrei­ben. Das beauf­trag­te Pla­nungs­bü­ro Stadt + Han­del aus Dort­mund wer­tet nun die gesam­mel­ten Infor­ma­tio­nen aus und erstellt hier­aus eine Art Fit­ness-Check der Bay­reu­ther Innenstadt.

Mit jeweils gut 20 Per­so­nen aus dem Kreis derer, die ihr Inter­es­se an einer Betei­li­gung geäu­ßert oder sich bei der Stadt auf­grund der Berich­te in den Medi­en gemel­det hat­ten, wur­den jüngst digi­ta­le Speed-Datings und ein Innen­stadt­spa­zier­gang durch­ge­führt. Die Ergeb­nis­se flie­ßen nun genau­so wie die Aus­wer­tung von vor­lie­gen­den Kon­zep­ten und Erhe­bun­gen in den Fit­ness-Check ein.

Sowohl bei den Speed-Datings als auch beim Innen­stadt­spa­zier­gang war das loka­le Wis­sen und der spe­zi­el­le Blick auf die Bay­reu­ther Innen­stadt derer gefragt, die in der Innen­stadt woh­nen, arbei­ten oder ein Unter­neh­men betrei­ben, um so die Stär­ken und Schwä­chen der Bay­reu­ther Innen­stadt zu erfah­ren. Bei den Speed-Datings, die Ende März und Anfang April statt­fan­den, wur­den ins­be­son­de­re Per­so­nen, die für bestimm­te Grup­pen und Bran­chen spre­chen, zu ihren Erwar­tun­gen an den Stra­te­gie­pro­zess gefragt. Wich­tig in den zehn­mi­nü­ti­gen Online- Gesprä­chen mit dem Pro­jekt­team Stadt + Han­del war deren aktu­el­le und zukünf­ti­ge Rol­le für die Innen­stadt und für den Strategieprozess.

Für den Innen­stadt­spa­zier­gang wie­der­um wur­den inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, Ver­ant­wort­li­che von inner­städ­ti­schen Gewer­be­be­trie­ben sowie von Kul­tur­ein­rich­tun­gen, Initia­ti­ven und Ver­ei­nen ein­ge­la­den. Mit über 20 ange­mel­de­ten Per­so­nen star­te­te das Pla­nungs­bü­ro Stadt + Han­del, unter­stützt vom Bay­reu­ther Pro­jekt­team, am Bay­reu­ther Haupt­bahn­hof den Innen­stadt­spa­zier­gang. Auf dem Weg über den Luit­pold­platz vor­bei am ZOH auf das Stadt­parkett, wei­ter durch die Von-Römer-Stra­ße ins Gas­sen­vier­tel, in die Richard-Wag­ner-Stra­ße und letzt­end­lich vor dem Mark­gräf­li­che Opern­haus wur­de mehr­fach an zen­tra­len Punk­ten gestoppt und wur­den diver­se Fra­gen erör­tert. Dabei ging es um die Funk­tio­nen, die in den ver­schie­de­nen Tei­len der Innen­stadt eine Rol­le spie­len, um städ­te­bau­li­che Qua­li­tä­ten und Auf­ent­halts­qua­li­tä­ten sowie um Fra­gen der Erreich­bar­keit und der Ange­bots­struk­tur. Die Teil­neh­men­den konn­ten hier­bei ihre Ideen zu den Ent­wick­lungs­per­spek­ti­ven der Innen­stadt äußeren.

Deut­lich wur­de, dass die Innen­stadt wei­ter­hin ein wich­ti­ger Stand­ort für Han­del und Gastro­no­mie sein soll, aber gera­de durch die Ergän­zung mit wei­te­ren Funk­tio­nen stär­ker belebt wer­den kann.

Wich­tig erschien den Teil­neh­mern daher, die Auf­ent­halts­qua­li­tät bei­spiels­wei­se durch mehr Grün zu erhö­hen und eine bes­se­re Sicht­bar­keit und Erreich­bar­keit von Ange­bo­ten abseits des Stadt­parket­tes in Angriff zu neh­men. Nut­zungs­kon­flik­te und Mobi­li­täts­fra­gen für Bewoh­ner und Besu­cher der Innen­stadt wur­den an neur­al­gi­schen Punk­ten angesprochen.

Das Pla­nungs­bü­ro Stadt + Han­del wird nun die Erkennt­nis­se in einem Fit­ness-Check zusam­men­stel­len. Dann geht es in die näch­ste Pha­se. Inter­es­sier­te, die an den bis­he­ri­gen Betei­li­gungs­for­ma­ten nicht teil­neh­men konn­ten, aber ger­ne ihren beson­de­ren Blick auf die Stär­ken und Schwä­chen der Innen­stadt mit­tei­len möch­ten, kön­nen dies per E‑Mail an bayreuth@stadt- han​del​.de oder innenstadtprozess@​stadt.​bayreuth.​de tun.