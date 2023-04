„Ab ins Beet – auf in den Gar­ten“ heißt die gemein­sa­me Mit­mach­ak­ti­on der Stadt­bü­che­rei und der Initia­ti­ve Stadt­gar­ten Forch­heim. Sie ist für Kin­der ab acht Jah­ren, die ger­ne mal etwas rund um die Saat­gut­bi­blio­thek der Stadt­bü­che­rei machen wollen.

Am Sams­tag, 13.Mai, von 14.00 – 16.30 Uhr geht es an der Stadt­bü­che­rei Forch­heim los, von der aus wir uns gemein­sam auf eine klei­ne digi­ta­le „Schnit­zel­jagd“ bege­ben. Wenn wir an unse­rem Ziel im Stadt­gar­ten ange­kom­men sind, wer­den wir unter fach­kun­di­ger Anlei­tung vor­ge­zo­ge­ne Toma­ten­pflänz­chen aus­pflan­zen und Son­nen­blu­men­sa­men in unse­re selbst­ge­ba­stel­ten Pflanz­töp­fe aus­sä­en. Die Son­nen­blu­men dür­fen dann mit nach Hau­se genom­men wer­den. Anschlie­ßend ern­ten wir Radies­chen, die an Ort und Stel­le zu lecke­ren Radies­chen-But­ter­bro­ten wei­ter­ver­ar­bei­tet und natür­lich sofort geges­sen wer­den dür­fen. Die Abho­lung der klei­nen Gärt­ner erfolgt direkt am Stadt­gar­ten auf der Roten Mau­er in der Wall­stra­ße! Bit­te an Gar­ten-Klei­dung denken!

Die Ver­an­stal­tung fin­det in Koope­ra­ti­on mit dem Stadt­gar­ten Forch­heim und dem Bund Natur­schutz, Kreis­grup­pe Forch­heim, statt.

Eine Anmel­dung ist erfor­der­lich, da die Plät­ze begrenzt sind. Die Kar­ten sind ab sofort für 3 Euro an der Info­the­ke in der Stadt­bü­che­rei erhältlich.