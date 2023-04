Am 21.04.2023 fand an der GHR Forch­heim von 13–17 Uhr ein gro­ßes Schul­fest statt, das die gesam­te Schul­fa­mi­lie mit­ein­an­der fei­er­te. Bereits außer­halb des Schul­ge­bäu­des herrsch­te bei strah­len­dem Son­nen­schein die beste Festat­mo­sphä­re und auch die gro­ße Aula und die ein­zel­nen Klas­sen­zim­mer waren über­sät von zahl­rei­chen Gästen. Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler hat­ten gemein­sam mit ihren Lehr­kräf­ten vie­le bun­te Aktio­nen vor­be­rei­tet und der Eltern­bei­rat stell­te mit Unter­stüt­zung zahl­rei­cher wei­te­rer Eltern ein reich­hal­ti­ges Essens­an­ge­bot auf die Bei­ne. Bei herr­lich­stem Wet­ter war das Fest sehr gut besucht und auch Herr Kret­sch­mann, der Schul­lei­ter, war begei­stert: „Es war eine gro­ße Freu­de, eben­falls vie­le ehe­ma­li­ge Schü­le­rin­nen und Schü­ler, Lehr­kräf­te und Eltern begrü­ßen zu dür­fen, die uns als Freun­de unse­rer Schul­fa­mi­lie erhal­ten geblie­ben sind.“

Die­ses Jahr stand das Schul­fest zudem unter einem beson­de­ren Mot­to: Die Schul­ge­mein­schaft der GHR Forch­heim hat sich zum Ziel gesetzt, Kli­ma­schu­le zu wer­den. Auf die­sem Weg ste­hen zwei Aspek­te im Vor­der­grund: Durch die Ermitt­lung des CO2-Fuß­ab­drucks wird auf­ge­zeigt, wo die Schu­le steht. Dar­auf auf­bau­end wer­den Kli­ma­schutz­maß­nah­men zur Sen­kung der CO2-Emis­sio­nen ent­wickelt und in einem Kli­ma­schutz­plan ver­an­kert. Durch die ange­streb­te Kli­ma­neu­tra­li­tät der Schu­le, aber noch viel mehr durch die Sen­si­bi­li­sie­rung der Schul­ge­mein­schaft und der Öffent­lich­keit kann so hof­fent­lich ein gro­ßer Bei­trag zur Bewäl­ti­gung der Kli­ma­kri­se gelei­stet werden.

Somit stand bei vie­len Aktio­nen auch die­ses The­ma im Fokus: So boten bei­spiels­wei­se Kin­der selbst­ge­zo­ge­ne Pflan­zen zum Ver­kauf an, auf ver­schie­de­nen Floh­märk­ten bekam Gebrauch­tes einen neu­en Besit­zer. Außer­dem wur­den unter dem Mot­to des Upcy­clings Blu­men­töp­fe aus Tetra­pack oder Insek­ten­ho­tels aus Dosen gebaut. Neben einem gro­ßen Hoch­beet, das gemein­sam mit Eltern gebaut wur­de, wur­den auch Nist­kä­sten zusam­men­ge­zim­mert. Frau Fel­ber-Eschen­fel­der aus dem Orga­ni­sa­ti­ons­team strahl­te beim Bepflan­zen der Hoch­bee­te mit der Son­ne um die Wet­te und lob­te: „Es ist so schön zu sehen, was man in der Gemein­schaft auf die Bei­ne stel­len kann!“

Ver­schie­de­ne Aus­stel­lun­gen zu The­men wie Kli­ma­wan­del und Fair­trade run­de­ten das The­ma ab. Auch Spiel und Sport kamen an die­sem Tag nicht zu kurz: Beim Tor­wand­schie­ßen und Sport­par­cours konn­te man sich kör­per­lich aus­po­wern, in den Escape-Rooms und dem Erfah­rungs­feld der Sin­ne wur­de der Geist ange­spro­chen. Bei der Turn- und Tanz­vor­füh­rung waren die Gäste vom Kön­nen der Schü­le­rin­nen beeindruckt.

Die Erlö­se, die an die­sem Tag von den Klas­sen ein­ge­nom­men wur­den, wer­den zudem antei­lig an gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­tio­nen gespen­det. In die­sem Jahr gehen die­se an den Hos­piz­ver­ein Forch­heim, die Kitz­ret­tung Ober­fran­ken, das Shark Pro­jekt und die Akti­on „50.000 Bäu­me für Ober­fran­ken“. Auch der Eltern­bei­rat unter­stützt mit einer Spen­de einen regio­na­len Ver­ein: iSo e.V. betreibt u.a. eine heil­päd­ago­gi­sche Kin­der – und Jugend­wohn­grup­pe in Forchheim.

Wie gelun­gen das Schul­fest war, lässt sich wohl am besten in der Aus­sa­ge einer Schü­le­rin zusam­men­fas­sen: „Es war so schön! Wann fei­ern wir denn das näch­ste Mal?“