Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ein Sekt zu viel

Eckental/​Eschenau – Am Don­ners­tag, gegen 16:00 Uhr, mel­de­te sich eine auf­merk­sa­me Ange­stell­te des Geträn­ke­mark­tes in der Schul­stra­ße 11 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land. Sie teil­te mit, dass eine Kun­din soeben zwei Fla­schen Sekt bei ihr kauf­te, in ihrem Pkw aus einer der Fla­schen trank und anschlie­ßend mit dem Pkw weg­fuhr. Durch eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land konn­te die Fah­re­rin mit dem Pkw an ihrer Wohn­an­schrift ange­trof­fen wer­den. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Alko­hol­test ergab einen Wert von über einem Pro­mil­le. Die Fahr­zeug­füh­re­rin erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach. Am 26.04.2023, zwi­schen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr, wur­de im Park­haus An der Schütt, ein schwar­zer 5er BMW ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich uner­laubt von der Unfall­stel­le, ohne sei­nen gesetz­li­chen Pflich­ten nach­zu­kom­men. Am BMW wur­de der Heck­stoß­fän­ger links­sei­tig in Form von Krat­zern beschä­digt. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Hin­wei­se zum flüch­ti­gen Unfall­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.