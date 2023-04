„Schul­netz­werk für Sonderpädagogik“



Die Mit­glie­der­ver­samm­lung des Ver­eins „Hil­fe für das behin­der­te Kind e. V.“ Peg­nitz hat in sei­ner Sit­zung am 25. April 2023 Sat­zungs­än­de­run­gen sowie einen neu­en Ver­eins­na­men beschlos­sen. Zukünf­tig soll der 1969 in Peg­nitz gegrün­de­te Ver­ein den Namen „Schul­netz­werk für Son­der­päd­ago­gik e. V.“ führen.

Nach sei­ner Sat­zung wid­met sich der Ver­ein der För­de­rung von Kin­dern und hat es sich zum Ziel gesetzt, hier­zu Schu­len für Kin­der mit beson­de­rem För­der­be­darf zu betreiben.

Die Ver­eins­grün­dung erfolg­te damals noch im Alt­land­kreis Peg­nitz und unter beson­de­ren Bemü­hun­gen des Land­ra­tes Dr. Dittrich, wes­halb auch das „Pri­va­te Son­der­päd­ago­gi­sche För­der­zen­trum Peg­nitz“ heu­te bes­ser als „Dr.-Dittrich-Schule“ bekannt ist, da sie zu Ehren des ersten Vor­sit­zen­den des Ver­eins nach die­sem benannt wurde.

Der Schul­be­trieb in Peg­nitz konn­te erst­mals zum Schul­jahr 1972/1973 auf­ge­nom­men wer­den. Nach der Gebiets­re­form im Jahr 1972 hat der Ver­ein sein Wir­ken auf das kom­plet­te Land­kreis- und Stadt­ge­biet Bay­reuth aus­ge­wei­tet. Somit konn­ten zu Beginn des Schul­jahrs 1980/1981 die heu­ti­ge „Diet­rich-Bon­hoef­fer-Schu­le“ in Bay­reuth sowie zum Schul­jahr 1982/83 die heu­ti­ge „Karl-Geb­hardt-Schu­le“ in Wei­den­berg ihre Arbeit aufnehmen.

Die drei Schul­stand­or­te des Ver­eins stel­len heu­te als staat­lich aner­kann­te Ersatz­schu­len die Ver­sor­gung des Land­krei­ses und der Stadt Bay­reuth mit die­ser Schul­art, wel­che Kin­der mit den För­der­schwer­punk­ten in den Berei­chen Ler­nen, Spra­che und emo­tio­nal-sozia­le Ent­wick­lung beschult, sicher.

Die Auf­ga­be der För­de­rung soll nun im neu­en Ver­eins­na­men „Schul­netz­werk für Son­der­päd­ago­gik e.V.“ zum Aus­druck kommen.

Der erste Vor­sit­zen­de des Ver­eins, Hans Wit­tau­er, sag­te hier­zu in der Mit­glie­der­ver­samm­lung: „Der Begriff ‚behin­dert‚, wel­cher sich sowohl im Ver­eins­na­men als auch in der Sat­zung des Ver­eins noch wie­der­fin­det, sei in die­sem Zusam­men­hang nicht mehr zeit­ge­mäß. Die Schu­len selbst haben seit Ihrer Grün­dung schon des Öfte­ren ihre offi­zi­el­len Bezeich­nun­gen geän­dert. Seit 2010 tra­gen alle Schu­len die Bezeich­nung ‚Son­der­päd­ago­gi­sches För­der­zen­trum‚. Der Begriff ‚behin­dert‚, wel­cher zu Beginn auch in den Namen der Schu­len vor­han­den war, ist hier somit auch entfallen.“

Mit einem ein­stim­mi­gen Beschluss haben sich alle erschie­ne­nen Mit­glie­der dazu ent­schlos­sen, die Sat­zungs- und Namens­än­de­rung zu voll­zie­hen und den Vor­sit­zen­den und die Geschäfts­füh­rung damit betraut, alle not­wen­di­gen Schrit­te in die Wege zu lei­ten, um die Ände­run­gen offi­zi­ell zu machen.

Ins­ge­samt besu­chen zur­zeit etwa 400 Kin­der der Jahr­gangs­stu­fen 1 bis 9 die För­der­zen­tren des Ver­eins sowie die Schul­vor­be­rei­ten­den Ein­rich­tun­gen. Aktu­ell inve­stiert der Ver­ein kräf­tig in die Zukunft sei­ner Schu­len und gene­ral­sa­niert die Ein­fach­sport­hal­le sei­ner „Diet­rich-Bon­hoef­fer-Schu­le“ in Bay­reuth. Auch für das Schul­haus der „Karl-Geb­hardt-Schu­le“ in Wei­den­berg ist bereits eine Gene­ral­sa­nie­rung mit einem Erwei­te­rungs­bau geplant.

Die Ver­eins­ar­beit wird größ­ten­teils durch staat­li­che Zuschüs­se refi­nan­ziert. Eine wei­te­re wich­ti­ge Säu­le sind jedoch auch Spen­den und Zuschüs­se, wel­che dem Ver­ein dan­kens­wer­ter­wei­se zuflie­ßen. An der Ver­eins­ar­beit inter­es­sier­te Per­so­nen kön­nen sich jeder­zeit an die Geschäfts­stel­le des Ver­eins wenden:

Kon­takt­da­ten der Geschäftsstelle: