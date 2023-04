Seit gut einem Jahr ist sie Mit­glied bei der Königl. Pri­vil. Scharf­schüt­zen­ge­sell­schaft Lich­ten­fels, inzwi­schen 2. Jugend­lei­te­rin und erfolg­rei­che Sport­le­rin: Kat­ja Bau­mann, die sym­pa­thi­sche Leh­re­rin an der Adam Rie­se Schu­le in Bad Staffelstein.

Gleich drei Medail­len konn­te sie in den letz­ten Wochen mit nach Hau­se brin­gen: So wur­de Sie Drit­te bei den Deut­schen Mei­ster­schaf­ten in Hal­le beim Deut­schen Bogen­sport­ver­band. Einen 6. Platz erreich­te Sie Ring­gleich mit der Fünft­plat­zier­ten bei der Mei­ster­schaft des Deut­schen Feld­bo­gen Ver­ban­des mit 591 von 600 Rin­gen. Bei der 1. Lan­des­mei­ster­schaft des Feld- und Bogen­sport­ver­band Sach­sen-Anhalt e.V. konn­te sie zwei Medail­len mit nach Hau­se neh­men. Nach­dem sie auf­grund der ein­jäh­ri­gen Sper­re beim Ver­bands­wech­sel noch für ihren Hei­mat­ver­ein antre­ten muss­te, freut sich 1. Schüt­zen­mei­ster Harald Goch von der König­lich Pri­vi­le­gier­ten Scharf­schüt­zen­ge­sell­schaft auf ihre Ein­sät­ze beim BSSB. Kat­ja Bau­mann will bei den Gau­mei­ster­schaf­ten des BSSB auch erst­ma­lig mit einer Jugend­mann­schaft antre­ten, die sie dann selbst trai­niert hat. Es geht also wei­ter auf­wärts bei den Lich­ten­fel­ser Bogenschützen!