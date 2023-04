Die Vor­be­rei­tun­gen lau­fen auf Hoch­tou­ren, denn am 5. Mai kommt Andi Weiss zu einem Kon­zert nach Peg­nitz. Die Evan­ge­lisch-metho­di­sti­sche Kir­che lädt zu einem Kon­zert der beson­de­ren Note in das Domi­no nach Peg­nitz ein. Für Geträn­ke und einen klei­nen Imbiss ist gesorgt. Die Ein­tritts­kar­ten kön­nen vor­ab auf der Home­page er EmK Peg­nitz geor­dert wer­den. Der Ein­tritts­preis ist 10 Euro, für Fami­li­en u.a. gibt es eine 50 % Ermä­ßi­gung. Das Kon­zert beginnt um 19.30 Uhr. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net: www​.emk​-peg​nitz​.de

Zur Per­son:

Andi Weiss ist kein Unbe­kann­ter und wer ihn hört, meint manch­mal Her­bert Grö­ne­mey­er wäre am Start. Mit dem Album­ti­tel “Gib alles, nur nicht auf!” macht Andi Weiss sein Her­zens­an­lie­gen zur Her­zens­bot­schaft. Jeder Satz, jede Note ruft dem Zuhö­rer zu: “Du bist grö­ßer als dei­ne Angst” und “Es ist ein Glück, dass es dich gibt.” Damit schafft er ein Bewusst­sein für die eige­nen Stär­ken und schenkt Mut zum Leben. In der ihm eige­nen sym­pa­thi­schen Art, laden sei­ne Songs zum “In sich hin­ein­füh­len” ein – aber auch zum “Glau­ben, der Ber­ge ver­setzt”. Neben Mut­mach­songs begeg­nen dem Zuhö­rer The­men wie Abschied, Ver­söh­nung und Leben mit Ewig­keits­per­spek­ti­ve. Ein Muss für jeden, der Tief­gang mit guter Unter­hal­tung gemischt haben will.

