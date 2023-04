Das REGIO­MED MVZ Chir­ur­gie Lich­ten­fels freut sich über die Rück­kehr von Knut Götz. Der Fach­arzt für Chir­ur­gie und Unfall­chir­ur­gie war bereits ab 2014 lang­jäh­rig im MVZ Lich­ten­fels tätig und hat­te dies feder­füh­rend aktiv auf­ge­baut und betreut. Nach sei­nem Weg­gang war Götz in einer Pra­xis in Scheß­litz tätig. Als zer­ti­fi­zier­ter Knie­chir­urg und D‑Arzt der Berufs­ge­nos­sen­schaf­ten kom­plet­tiert er das Lei­stungs­an­ge­bot des Fachbereichs.

„Mit der Gewin­nung von Herrn Götz kön­nen wir ein brei­tes Spek­trum der chir­ur­gi­schen und ortho­pä­di­schen Ver­sor­gung sowie die Behand­lung von Arbeits- und Schul­un­fäl­len anbie­ten. Gemein­sam mit Fr. Dr. Suf­fa, die sich auf die Hand­chir­ur­gie spe­zia­li­siert hat, haben wir ein kom­pe­ten­tes Team für die Regi­on“, freut sich Bar­ba­ra Weid, Kran­ken­haus­di­rek­to­rin des REGIO­MED Kli­ni­kum Lich­ten­fels und Pro­ku­ri­stin des MVZ Lichtenfels.

Das REGIO­MED MVZ Lich­ten­fels befin­det sich in der Bam­ber­ger Stra­ße 10 in Lich­ten­fels und ist unter der Tele­fon­num­mer 09571/7550550 erreich­bar. Sprech­zei­ten, Lei­stun­gen und wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.regio​med​-kli​ni​ken​.de/​m​v​z​l​i​f​c​hir.