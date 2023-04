Am Sams­tag, 6. Mai, fin­det von 11 bis 12.30 Uhr in der Black Box des RW21 eine inter­ak­ti­ve Lesung der Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth für Kin­der mit der Autorin Julia Boeh­me und der Illu­stra­to­rin Julia Gins­bach statt. Um Anmel­dung bis Don­ners­tag, 4. Mai, unter Tele­fon 0921 50703830 oder online unter stadtbibliothek@​stadt.​bayreuth.​de wird gebeten.

19 Aben­teu­er von „Tafi­ti“ sind in den letz­ten zehn Jah­ren erschie­nen. Autorin Julia Boeh­me und Illu­stra­to­rin Julia Gins­bach brin­gen das neue­ste – „Kro­ko­dil-Alarm am Was­ser­loch“ – mit. Sie lesen vor, zeich­nen, spie­len Musik und gewäh­ren einen leben­di­gen und span­nen­den Ein­blick in Tafi­tis neue­stes Aben­teu­er in der afri­ka­ni­schen Savan­ne. Die Mit­mach-Lesung rich­tet sich an Kin­der im Alter von fünf bis neun Jah­ren. Der Ein­tritt ist frei.