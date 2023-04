209 jun­ge Fach­kräf­te erhal­ten ihre Zeugnisse

In einer Fei­er­stun­de auf der Kul­tur­büh­ne Reichs­hof hat die IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth die erfolg­rei­chen Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten der IHK-Aus­bil­dungs­prü­fun­gen aus Stadt und Land­kreis Bay­reuth geehrt. Eine beson­de­re Wür­di­gung erhiel­ten dabei 18 Prü­fungs­be­ste, die ihre Aus­bil­dung mit der Note 1 abge­schlos­sen haben. Jörg Lich­ten­eg­ger, IHK-Vize­prä­si­dent und Vor­sit­zen­der des IHK-Gre­mi­ums Bay­reuth, gra­tu­lier­te allen Absol­vie­ren­den zur bestan­de­nen Ausbildung.

In der Regi­on haben ins­ge­samt 209 Aus­zu­bil­den­de ihre Abschluss­prü­fun­gen erfolg­reich abge­legt, 117 in den kauf­män­ni­schen, 92 in den gewerb­lich-tech­ni­schen Beru­fen. „Wir brau­chen gut aus­ge­bil­de­te jun­ge Men­schen wie Sie, unse­re Fach­kräf­te von mor­gen“, so Lich­ten­eg­ger. Denn die­se kön­ne auch in Zukunft kei­ne künst­li­che Intel­li­genz, kein Robo­ter erset­zen. Wohl aber lie­fe­re die KI, nach den Vor­tei­len beruf­li­cher Bil­dung gegen­über einem Stu­di­um gefragt, durch­aus stim­mi­ge Ant­wor­ten: grö­ße­re Pra­xis­ori­en­tie­rung, ein schnel­le­rer Ein­stieg ins Berufs­le­ben, gute Wei­ter­bil­dungs­mög­lich­kei­ten. Den hohen Stel­len­wert der beruf­li­chen Bil­dung beton­ten auch Land­rat Flo­ri­an Wie­demann und Ste­fan Schuh, Drit­ter Bür­ger­mei­ster der Stadt Bay­reuth. Bei­de war­ben bei den Absol­vie­ren­den dar­um, dass die­se auch nach ihrer Aus­bil­dung ihre beruf­li­che Zukunft in den Unter­neh­men in Stadt und Land­kreis Bay­reuth suchen mögen – denn die Regi­on bie­te gro­ßes Poten­zi­al zum Leben und Arbeiten.

Von sei­nem eige­nen Weg vom Aus­zu­bil­den­den bei der Bri­tish Ame­ri­can Tob­ac­co (Ger­ma­ny) GmbH in Bay­reuth bis zum dor­ti­gen Stand­ort­lei­ter berich­tet Johan­nes Mül­ler im Gespräch mit Jörg Lich­ten­eg­ger. Noch heu­te pro­fi­tie­re er davon, eine Berufs­aus­bil­dung absol­viert und das Unter­neh­men seit der Aus­bil­dung von Grund auf ken­nen­ge­lernt zu haben. Den­noch – so auch sein Rat an die Absol­vie­ren­den – soll­te man stets neu­gie­rig und offen für Neu­es blei­ben, Fra­gen stel­len und bei den gro­ßen Zukunfts­the­men Nach­hal­tig­keit und Digi­ta­li­sie­rung am Ball blei­ben. „Dann wer­det ihr her­vor­ra­gen­de Chan­cen auf dem Arbeits­markt haben.“

Stell­ver­tre­tend für alle Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten hielt Phil­ipp Stahl­mann, der sei­ne Aus­bil­dung eben­falls bei BAT absol­viert hat, eine Rede. „Auf unse­re Aus­bil­dung kön­nen wir auf­bau­en und unse­re Berufs­lauf­bahn zukunfts­si­cher gestal­ten“, sag­te der gelern­te Mecha­tro­ni­ker. Doch auch, wenn jeder sei­nes Glückes Schmied sei, gehe es nicht ohne Unter­stüt­zung: Er dank­te daher den Berufs­schul­leh­re­rin­nen und ‑leh­rern, Aus­bil­dern, Freun­den und Fami­lie für deren Bei­trag zum Ausbildungserfolg.

Als Prü­fungs­be­ste wur­den ausgezeichnet

Fabio Arnold (Bay­ern­werk Netz GmbH, Bay­reuth), Juli­an Nico­lai Bartsch (Net­to Mar­ken-Dis­count Sti­fung & Co. KG, Bay­reuth), Mari­us Bau­er (KSB SE & Co. KGaA Werk Peg­nitz, Peg­nitz), Andre­as Böhm (STÄUB­LI HOL­DING Ger­ma­ny GmbH, Bay­reuth), Johan­nes Brucker (Bay­ern­werk Netz GmbH, Bay­reuth), Julia Dreß­el (Ten­neT TSO GmbH, Bay­reuth), Han­na Feul­ner (Bay­ern­werk Netz GmbH, Bay­reuth), Fabi­an Göt­ze (Wal­ra­ven GmbH, Bay­reuth), Jas­min Hei­der (Indu­strie- und Han­dels­kam­mer­fuer Ober­fran­ken Bay­reuth), Jana Kaus­ler (Ten­neT TSO GmbH, Bay­reuth), Seli­na Kohl (Good­ba­by (Euro­pe) GmbH & Co. KG, Bay­reuth), Oli­ver Schmer­ber (Bay­ern­werk Netz GmbH, Bay­reuth), Marie-Sophie Siel­ski (NKD Deutsch­land GmbH, Bind­lach), Phil­ipp Stahl­mann (Bri­tish Ame­ri­can Tob­ac­co (Ger­ma­ny) GmbH, Bay­reuth), Jören Stro­bel (Ten­neT TSO GmbH, Bay­reuth), Jonas Tru­ken­brod (Bay­ern­werk Netz GmbH, Bay­reuth), Oli­ver Wie­gärt­ner (W. Mark­graf GmbH & Co KG Bau­un­ter­neh­mung, Bay­reuth), Paul Zahn (Zweck­ver­band der Spar­kas­se Bay­reuth-Peg­nitz, Bayreuth)