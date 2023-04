„Mach‘ mal lei­se“: Am 26. April ist der inter­na­tio­na­le „Tag gegen den Lärm“ / Fach­be­reich Immis­si­ons­schutz am Land­rats­amt über wichtige…

Tag gegen Lärm: Immis­si­ons­schutz am Land­rats­amt Lich­ten­fels infor­miert

Pro­blem­müll­samm­lung in Isling im Land­kreis Lich­ten­fels

Die Land­kreis­ver­wal­tung weist dar­auf hin, dass am Mitt­woch, 3. Mai 2023, eine Pro­blem­müll­samm­lung am Kohl­bau­er­platz in Isling statt­fin­det. Mög­lich­keit zur…