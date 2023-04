Am Frei­tag, 21. April, fand im Audi­max der Uni­ver­si­tät Bay­reuth die dies­jäh­ri­ge Frei­spre­chungs­fei­er der Kreis­hand­wer­ker­schaft Bay­reuth mit ihren ange­schlos­se­nen Innun­gen im fest­li­chen Rah­men statt.

Nach alter Hand­werk­s­tra­di­ti­on wur­den von Kreis­hand­werks­mei­ster Karl-Micha­el Hopf 108 Lehr­lin­ge (Dach­decker, Elek­tro­ni­ker, Infor­ma­ti­ons­elek­tro­ni­ker, Fri­seu­re, Land- und Bau­ma­schi­nen­me­cha­tro­ni­ker, Bau­ten- und Objekt­be­schicht­er, Maler- und Lackie­rer, Fahr­zeug­lackie­rer, Schrei­ner, Anla­gen­me­cha­ni­ker, Klemp­ner und Zim­me­rer) freigesprochen.

Gemein­sam mit Karl-Micha­el-Hopf und den Innungs­ober­mei­stern gra­tu­lier­ten die Ehren­gä­ste Chri­sti­an Her­pich (Vize­prä­si­dent der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken), Flo­ri­an Wie­demann (Land­rat), Dr. Nico­le Kai­ser (Kanz­le­rin der Uni­ver­si­tät Bay­reuth), Prof. Dr. Man­fred Mül­ler (Berufs­schu­le Bay­reuth I), sowie die Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Tim Par­gen (Grü­ne) und Gud­run Bren­del-Fischer (CSU) den Jung­hand­wer­kern zu ihrem erfolg­rei­chen Berufsabschluss.

Prof. Dr. Man­fred Mül­ler wies in sei­ner Fest­re­de beson­ders dar­auf hin, wie wich­tig die dua­le Aus­bil­dung nicht nur für den Beruf, son­dern auch für den per­sön­li­chen Lebens­weg jedes Ein­zel­nen ist. Der Ver­an­stal­tungs­ort sei klug gewählt, denn die enge Zusam­men­ar­beit von Wis­sen­schaft und Hand­werk ist in unse­rer hoch­tech­ni­sier­ten Welt, die sich rasant wei­ter­ent­wickelt von enor­mer Bedeu­tung. Hand­wer­ker als aus­ge­wie­se­ne Fach­kräf­te sind nicht erst seit den jüng­sten Kri­sen von gro­ßer Bedeu­tung. Nein – sie wur­den und wer­den immer gebraucht. Künf­tig mehr denn je! So ist eine hand­werk­li­che Aus­bil­dung eine soli­de Grund­la­ge für den wei­te­ren Lebens­weg, egal wie die­ser aus­se­hen mag: ob als Gesel­le, Fach­ar­bei­ter, ange­stell­ter Mei­ster oder sogar selb­stän­dig Täti­ger – Hand­werk hat heu­te mehr den je „gol­de­nen Boden“.

Mit den besten Wün­schen für die Zukunft wur­den die Jung­hand­wer­ke­rin­nen und Jung­hand­wer­ker von Kreis­hand­werks­mei­ster Karl-Micha­el Hopf von ihren Ver­pflich­tun­gen als Lehr­ling freigesprochen.