Lücken­lo­ser Über­gang des Reviers vom AELF Bam­berg gewährleistet

Forst­amts­rat Ste­fan Lud­wig hat sei­ne Amts­ge­schäf­te als Lei­ter des Forst­re­viers Egloff­stein (Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Bam­berg, AELF) an sei­nen Nach­fol­ger, Forst­o­ber­inspek­tor Hen­ry Preuß übergeben.

Damit geht eine Ära am Forst­re­vier Egloff­stein zu Ende. Ste­fan Lud­wig hat­te das Revier 30 Jah­re lang geführt und geht nun in den Ruhe­stand. Der Dienst­sitz befand sich zunächst in Wei­ßen­ohe, seit 2015 in Egloff­stein. Es ist ein Glücks­fall, wenn ein För­ster so lan­ge die Amts­ge­schäf­te an einem Revier führt. Schließ­lich sind vie­le Maß­nah­men im Wald lang­fri­stig ange­legt. Und da ist es von gro­ßem Vor­teil, mög­lichst vie­le der etwa drei­tau­send Wald­be­sit­zer im Revier zu ken­nen. Und Erfah­rung zu haben, was zum Bei­spiel aus Kul­tu­ren gewor­den ist. „Es ist schon sehr inter­es­sant, den Har­ve­ster in eine Wald­flä­che ein­zu­wei­sen, deren Kul­tur ich vor 30 Jah­ren geplant hat­te!“ erzählt För­ster Lud­wig. Und so hat Ste­fan Lud­wig vie­le Wald­be­sit­zer und deren Wald­flä­chen vie­le Jah­re erfolg­reich beglei­tet und war mit sei­nem Erfah­rungs­schatz bera­tend tätig. Forst­di­rek­tor Micha­el Krep­pel vom AELF Bam­berg bedank­te sich daher sehr herz­lich für sein Wir­ken im Revier Egloffstein.

Er freut sich aber auch, dass das Revier lücken­los wie­der­be­setzt wer­den konn­te. Er begrüß­te Forst­o­ber­inspek­tor Hen­ry Preuß als neu­en Revier­lei­ter. Hen­ry Preuß absol­vier­te nach dem Forst­stu­di­um 2022 die Anwär­t­er­zeit, unter ande­rem am Forst­re­vier Neun­kir­chen am Brand. Somit ist er mit den forst­li­chen Ver­hält­nis­sen hier schon bestens ver­traut. Nach der erfolg­reich abge­leg­ten Anstel­lungs­prü­fung tritt er nun sei­nen Dienst am Forst­re­vier Egloff­stein an. Das Revier ist zustän­dig für die Bera­tung der pri­va­ten und kom­mu­na­len Wald­be­sit­zer in den Gemein­den Egloff­stein, Grä­fen­berg, Hilt­polt­stein, Igens­dorf, Ober­tru­bach und Weißenohe.

Die Kon­takt­da­ten sind wie bisher:

Forst­re­vier Egloffstein