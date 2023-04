Herz­li­chen Glück­wunsch, Peter Meyer!

Im Rah­men einer Fei­er­stun­de in der Cot­ten­ba­cher Stra­ße in Bay­reuth nahm er, beglei­tet von sei­ner Frau Clau­dia, die Glück­wün­sche der zahl­rei­chen Gäste und Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen ent­ge­gen, dar­un­ter auch Regie­rungs­prä­si­den­tin Heid­run Piwer­netz und Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm.

Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm warf anläss­lich des run­den Geburts­ta­ges einen kur­zen Blick zurück: gebo­ren und auf­ge­wach­sen in Wun­sie­del, stu­dier­te Peter Mey­er in Bay­reuth Jura. Über vie­le Jah­re war die Regie­rung von Ober­fran­ken sei­ne beruf­li­che Hei­mat, ehe er 2008 für die Frei­en Wäh­ler in den Baye­ri­schen Land­tag ein­zog und dort Land­tags­vi­ze­prä­si­dent wur­de. Für sein kom­mu­nal­po­li­ti­sches Enga­ge­ment wur­de er 2016 mit der Baye­ri­schen Ver­fas­sungs­me­dail­le in Sil­ber aus­ge­zeich­net. Nach sei­ner Rück­kehr von Mün­chen nach Ober­fran­ken im Jahr 2018 über­nahm der Regie­rungs­be­am­te Peter Mey­er den Posten des Direk­tors der Bezirksverwaltung.

“Ich konn­te mich stets auf dei­ne Loya­li­tät, dei­nen Sach­ver­stand und dei­ne Kom­pe­tenz ver­las­sen”, dank­te Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm dem Jubi­lar und wünsch­te ihm einen fröh­li­chen 60. Geburtstag.