Feu­er­wehr Hem­ho­fen fei­ert 150-jäh­ri­ges Jubiläum

Zu ihrem 150-jäh­ri­gen Bestehen, lud die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Hem­ho­fen e.V. am Sams­tag, den 22. April 2023 zahl­rei­che Gäste und Ver­ei­ne ein

Seit 2017 haben sich die bei­den Feu­er­weh­ren Hem­ho­fen und Zeckern kame­rad­schaft­lich, als auch räum­lich zusam­men­ge­tan und bil­den seit­her ein star­kes Mit­ein­an­der im neu­en Feu­er­wehr­haus. Der Ver­ein Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Hem­ho­fen e.V. fei­ert in die­sem Jahr sein 150-jäh­ri­ges Jubi­lä­um. Die gela­de­nen Ver­ei­ne ver­sam­mel­ten sich am Sams­tag­nach­mit­tag um 16 Uhr im Ort, wo es für das Geden­ken an ver­stor­be­ne Mit­glie­der zum Abmarsch Rich­tung Denk­mal am dor­ti­gen Fried­hof ging. Zwei Ver­tre­ter der Kir­che luden dort alle Anwe­sen­den ein, ihren Ein­satz über 150 Jah­re hin­weg zu über­blicken und den seit­her ver­stor­be­nen Mit­glie­dern zu geden­ken. Nach eini­gen Wor­ten und dem Segen für Alle, zog man mit der Beglei­tung eini­ger Spiel­leu­te des Spiel­manns­zu­ges durch den Ort in Rich­tung Feu­er­wehr­haus, wo die Gäste Brot­zeit und Geträn­ke in fest­li­chem Rah­men erwar­te­te. Musi­ka­lisch wur­den man durch die Zecker­ner Musi­kan­ten begleitet.

Der abend­li­che Fest­kom­mers wur­de um 18 Uhr durch ersten Vor­sit­zen­den Fred Bau­er­reis eröff­net, der sich im Namen des Ver­eins über die zahl­rei­che Teil­nah­me erfreu­te. Er begrüß­te die Abord­nun­gen der Ver­ei­ne mit Ein­zug der Fah­nen. Ver­tre­ter der Gemein­de, der Kreis­brand­in­spek­ti­on und des Land­rats Alex­an­der Tritt­hart, zusam­men mit Kreis­rä­tin Dr. Ute Salz­ner, als auch der Poli­tik mit den Abge­ord­ne­ten Ste­fan Mül­ler, Mar­ti­na Stamm-Fibich, sowie Wal­ter Nus­s­el, bis hin zu Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann waren zu Gast.

Vie­le Gruß­wor­te gin­gen an die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Hem­ho­fen, begin­nend mit herz­li­chen Wor­ten des Innen­mi­ni­sters. Land­rat Alex­an­der Tritt­hart war ger­ne gekom­men und gra­tu­lier­te dem Ver­ein zum 150-jäh­ri­gen Bestehen. Bür­ger­mei­ster Lud­wig Nagel zoll­te gro­ße Wert­schät­zung an die Feu­er­wehr­män­ner und ‑Frau­en. Zusam­men mit dem Gemein­de­rat unter­stützt er die Feu­er­wehr, zumal erst kürz­lich der Auf­trag für ein neu­es Lösch­fahr­zeug ver­ge­ben wur­de, wel­ches spä­te­stens 2025 in Emp­fang genom­men wer­den soll. Neben Kreis­brand­rat Mat­thi­as Roc­ca, kamen noch Mar­ti­na Stamm-Fibich und Wal­ter Nus­s­el ans Mikro­fon. Nus­s­el sprach zu sei­nen Glück­wün­schen auch einen Dank an den Innen­mi­ni­ster aus, der sich zu jeder Zeit um die Belan­ge der Hilfs- und Ret­tungs­or­ga­ni­sa­tio­nen im Frei­staat Bay­ern bemüht und einsetzt.

Der Paten­ver­ein Feu­er­wehr Röt­ten­bach gra­tu­lier­te zu die­sem Jubi­lä­um und ver­sprach für die Zukunft wei­ter­hin guten Kon­takt, die Unter­stüt­zung und die nach­bar­schaft­li­che Zusam­men­ar­beit eben­so, wie es in der Ver­gan­gen­heit gelebt und gepflegt wur­de. Als Dank und Aner­ken­nung über­reich­te man ein Geschenk. Der Spiel­manns­zug des Ver­eins soll wie­der bestärkt und wei­ter aus­ge­baut wer­den. Eini­ge jun­ge Spiel­leu­te zei­gen gro­ßes Enga­ge­ment, so ist der Ver­ein zuver­sicht­lich, dass es bald wie­der vie­le Musi­ker für einen Spiel­manns­zug gibt. Für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger wer­den die Fei­er­lich­kei­ten zum dies­jäh­ri­gen Johan­nis­feu­er fort­ge­führt, erwähn­te Vor­stand Fred Bau­er­reis im Anschluss. Daher wur­de sich bereits im Vor­feld geei­nigt, dass auf ein gro­ßes Fest­wo­chen­en­de ver­zich­tet wird.

Ehrun­gen für akti­ve Feu­er­wehr­dienst­lei­sten­de, als auch eini­ge für lang­jäh­ri­ge Ver­eins­mit­glied­schaf­ten stan­den an. Die staat­li­chen Ehrun­gen über­nahm Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann mit Unter­stüt­zung des Land­rats, wel­cher die Urkun­den ver­las. Kreis­brand­mei­ster Mat­thi­as Roc­ca und Kreis­brand­in­spek­tor Jür­gen Schwab gra­tu­lier­ten den Geehr­ten, nach­dem Ihnen das Ehren­zei­chen an die Uni­form gesteckt wur­de. Für 25 Jah­re akti­ven Feu­er­wehr­dienst, erhiel­ten das Feu­er­wehr-Ehren­zei­chen am Ban­de in Sil­ber, Micha­el Frank und Tan­ja Heil­mann. 40 Jah­re akti­ve Dienst­zeit kann Ger­hard Matheio­wetz von sich behaup­ten, der das Ehren­zei­chen in Gold erhielt. Beacht­li­che 50 Jah­re lei­ste­ten bis heu­te Sieg­fried Groß­kopf und Hans Sei­del in der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr, was den Land­rat sel­ten, aber umso beein­drucken­der vor­kommt. Vol­ler Respekt gra­tu­lier­te er allen für die­ses treue Engagement.

Die Ver­ein­seh­run­gen über­nahm anschlie­ßend Vor­stand Bau­er­reis und ver­las die Urkun­den für Ehrun­gen aus dem ver­gan­ge­nen als auch die­sem Jahr.

25 Jah­re Treue zum Ver­ein hiel­ten Klaus Gries­beck, Mar­kus Haa­gen, Chri­sti­an Haa­gen, Ger­da Haa­gen, And­re Hasen­ber­ger, Chri­sti­an Kieß­ling, Dr. Chri­sti­an Köh­ler, David Neu­bau­er, Jas­min Tho­mas, Ingrid Rich­ter, Andre­as Sap­per, Bene­dikt Schnei­der, Micha­el Bau­er­reis, Mar­tin Ding­fel­der, Ben­ja­min Düchert, Alex­an­der Gold, Alex­an­der Haa­gen, Micha­el Koch und Seba­sti­an Otzelberger.

40 Jah­re Ver­eins­zu­ge­hö­rig­keit zäh­len Vol­ker Bisch­off, Her­bert Dar­nau­er, Wer­ner Hof­mockel, Bern­hard Lang, Nor­bert Reck und Gerald Werthmann.

Ehrun­gen für 50 Jah­re Mit­glied­schaft erhiel­ten Klaus Arm­brust, Tho­mas Koch, Her­wig Kor­zer, Erwin Lang, Hans Neu­bau­er, Peter Batz, Bru­no Düchert, Georg Haa­gen, Die­ter Kieß­ling, Heinz Metz­ner, Franz Mül­ler, Andrew Neu­bau­er, Ger­hard Reck, Karl­heinz Reck, Hans Sap­per und Mario Seeberger.

Seit 60 Jah­ren gehört Georg Koch dem Ver­ein an, Karl Bau­er­reis ist mit 70 Jah­ren Mit­glied­schaft beacht­li­cher Spitzenreiter.

Nach all den Ehrun­gen und Wor­ten auf dem Podi­um bedank­te sich Fred Bau­er­reis bei allen Gästen, die es genos­sen, den wei­te­ren Ver­lauf des Abends gemüt­lich aus­klin­gen zu las­sen. Die frän­ki­sche Brot­zeit, als auch die Geträn­ke, stell­te die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Hem­ho­fen ihren Gästen kosten­los zur Verfügung.