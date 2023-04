Kam­pa­gne des Senio­ren­bei­rats wirbt für Rück­sicht im Straßenverkehr

Schon gewusst: Das The­ma Rück­sicht­nah­me ist in der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung ver­an­kert. „Die Teil­nah­me am Stra­ßen­ver­kehr erfor­dert stän­di­ge Vor­sicht und gegen­sei­ti­ge Rück­sicht“, heißt es dort in Para­graph 1. Klingt eigent­lich ein­fach und auch selbst­ver­ständ­lich. Aber im All­tag ver­mis­sen vie­le Men­schen eben jene gewünsch­te Vor­sicht und Rück­sicht­nah­me. Nur 20 Pro­zent der Ver­kehrs­teil­neh­men­den sind laut des Deut­schen Ver­kehrs­si­cher­heits­ra­tes (DVR) der Mei­nung, dass das Ver­kehrs­ge­sche­hen in ihrer Umge­bung der­zeit von gegen­sei­ti­ger Rück­sicht geprägt ist. Die­se Mei­nung tei­len auch die Mit­glie­der der the­men­be­zo­ge­nen Arbeits­grup­pe Mobi­li­tät (TAG) des Senio­ren­bei­ra­tes der Stadt Bam­berg und haben des­we­gen die Kam­pa­gne „Bam­berg nimmt Rück­sicht“ ins Leben gerufen.

Ziel der Kam­pa­gne ist es, dass jede:r ein­zel­ne sein Ver­hal­ten reflek­tiert und mehr Rück­sicht­nah­me in sei­nen All­tag ein­flie­ßen lässt.

„Uns geht es dabei vor allem dar­um, dass das Mit­ein­an­der von allen Ver­kehrs­be­tei­lig­ten gestärkt wird, also Fuß­gän­ger, Rad- und Auto­fah­rer sowie Bus- und Bahn­rei­sen­de mehr Ver­ständ­nis für­ein­an­der haben und mehr Rück­sicht auf älte­re Men­schen, Kin­der und Men­schen mit Han­di­cap neh­men“, erklärt Ger­hard Weiß, der Spre­cher der TAG Mobi­li­tät der sich, wie auch sei­ne Mitstreiter:innen seit 2020 aktiv im Senio­ren­bei­rat beteiligt.

Zusam­men mit Schüler:innen der 10. Klas­sen des Eichen­dorff-Gym­na­si­ums und ihrer Kunst­leh­re­rin Eva Fauth hat die TAG eine Pla­kat­rei­he ent­wickelt, die auf die unter­schied­lich­sten Pro­ble­me im Stra­ßen­ver­kehr hin­wei­sen. So deu­tet bei­spiels­wei­se ein Pla­kat, auf dem der Sen­se­mann im Rück­spie­gel eines Autos lau­ert, auf die Gefah­ren des Toten Win­kels hin, also auf Berei­che außer­halb des Fahr­zeugs, die Fah­ren­de trotz Spie­gel nicht oder nur schlecht ein­se­hen kön­nen. Gera­de für Rad­fah­ren­de und Fuß­gän­ger ist das beson­ders gefähr­lich – denn sie dro­hen über­se­hen zu wer­den, die Fol­gen kön­nen töd­lich sein. Des­we­gen ist es wich­tig, nicht nur in den Spie­gel zu schau­en, son­dern sich auch noch­mals umzu­dre­hen und zu ver­ge­wis­sern, dass nie­mand kommt.

Wie schwie­rig es für Men­schen im Roll­stuhl ist, in einen Bus hin­ein­zu­kom­men, zeigt ein ande­res Pla­kat. Der Ein­stieg sieht aus wie eine lan­ge, stei­le Trep­pe – was er natür­lich nicht ist, aber von vie­len Roll­stuhl­fah­ren­den als sol­che emp­fun­den wird. Mit einem leich­ten Hand­griff ist es mög­lich die­sen Men­schen beim Ein­stei­gen zu hel­fen – vor­aus­ge­setzt man ist auf­merk­sam, regi­striert die Per­son im Roll­stuhl und man ist sich bewusst wie schwie­rig es für Roll­stuhl­fah­ren­de ist, in den Bus zu gelangen.

Bür­ger­mei­ster und Sozi­al­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp unter­stützt die Kam­pa­gne des Senio­ren­bei­ra­tes, denn, „es geht dabei eben genau um die­se Zusam­men­hän­ge: Sich bewusst zu machen, dass man zunächst ein­mal bei sich selbst anfan­gen soll­te. Dass man Regeln ein­hält und Rück­sicht auf ande­re Verkehrsteilnehmer:innen nimmt. Nur so kön­nen wir alle gemein­sam dafür sor­gen, dass wir uns inner­halb eines kom­ple­xen Stra­ßen­ver­kehrs­sy­stems so bewe­gen und han­deln, dass wir weder uns selbst noch ande­re gefährden.“

Ste­fa­nie Hahn, Senio­ren­be­auf­trag­te der Stadt Bam­berg freut sich sehr über die Initia­ti­ve der TAG. „Das ist die größ­te Kam­pa­gne, die der Senio­ren­bei­rat in sei­ner Geschich­te auf den Weg bringt.“

Die Pla­kat­rei­he „Bam­berg nimmt Rück­sicht“ ist in einer ersten Pha­se ab dem 24. April zwei Wochen lang an ins­ge­samt 130 Pla­kat­wän­den und Lit­faß­säu­len im Stadt­ge­biet und auch in den Lini­en­bus­sen der Stadt­wer­ke Bam­berg zu sehen. Im Herbst, nach Schul­jah­res­be­ginn, soll die Kam­pa­gne dann fort­ge­setzt werden.