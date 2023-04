Bund Natur­schutz Bai­er­s­dorf: Sonn­tags­spa­zier­gang in die Wel­ler­städ­ter Wässerwiesen

Die tra­di­tio­nel­le Wässerwiesennutzung an der Reg­nitz, Red­nitz und Wie­sent wur­de bereits in die bun­des­wei­te Liste des imma­te­ri­el­len Kul­tur­er­bes auf­ge­nom­men und soll nun Welt­kul­tur­er­be wer­den – zusam­men mit sechs ande­ren euro­päi­schen Tra­di­tio­nen der Bewässerungskultur.

Die Wäs­ser­wie­sen­nut­zung ist in unse­rer Regi­on seit dem Mit­tel­al­ter belegt und wird noch heu­te von Erlan­gen ent­lang der Reg­nitz bis nach Forch­heim betrie­ben. Auch im Bai­er­s­dor­fer Wie­sen­grund wird die­se histo­ri­sche Kul­tur­tech­nik immer noch ange­wen­det. Dabei wird das Was­ser aus der Reg­nitz gepumpt und in ein über den Wie­sen­grund ver­zweig­tes Netz an Grä­ben gelei­tet und durch klei­ne Stau­weh­re über die Wie­sen ver­teilt. So ist es für die Bau­ern mög­lich, die Grün­fut­te­r­er­trä­ge durch die Bewäs­se­rung zu stei­gern. Seit Jahr­hun­der­ten sorgt die tra­di­tio­nel­le Wie­sen­be­wäs­se­rung in unse­rer nie­der­schlags­ar­men Regi­on für bes­se­re Erträ­ge und für mehr Arten­viel­falt. Die Wie­sen­be­wäs­se­rung lei­stet einen wich­ti­gen Bei­trag zum Erhalt wech­sel­feuch­ter Lebens­räu­me und wich­ti­ger Arten wie Weiß­storch, Wie­sen­brü­ter und sel­te­ner Schmet­ter­lin­ge wie dem Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling.

Der Bund Natur­schutz lädt alle Inter­es­sier­ten ein zu einem Sonn­tags­spa­zier­gang in die­se ein­ma­li­ge Kul­tur- und Natur­land­schaft. Treff­punkt ist am Sonn­tag, 21.05. 2023, um 7 Uhr an der Reg­nitz­brücke in Wel­ler­stadt. Beglei­ten wird uns Herr Mar­tin Heil­mann vom Be- und Ent­wäs­se­rungs­ver­band und Aus­künf­te zur Funk­ti­ons­wei­se der gan­zen Anla­ge geben. Die frü­he Uhr­zeit ermög­licht uns Natur­be­ob­ach­tun­gen, vor allem in der Vogel­welt, die spä­ter am Tag nicht mehr mög­lich wären. Zusam­men mit Vogel­ken­nern und mit Hil­fe von digi­ta­len Medi­en wer­den wir sicher etli­che Vogel­stim­men und Vögel ken­nen lernen.

Einen klei­nen Vor­be­halt gibt es aller­dings: soll­te das Wet­ter sehr feucht sein ist ein Bewäs­sern der Wie­sen nicht sinn­voll oder mög­lich – dann müss­te die Ver­an­stal­tung ausfallen.

Im Zwei­fels­fal­le kön­nen Sie sich bei Ger­di Düt­horn, Tel. 09133/3798 erkundigen.

Text: M. Götz, Bund Natur­schutz Baiersdorf