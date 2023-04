Der Bahn­über­gang in Pretz­feld wird wegen Gleis­bau­ar­bei­ten im Zeit­raum vom 03.05. (20.00 Uhr) bis zur Been­di­gung der Arbei­ten, läng­stens bis 06.05.2023 (12.00 Uhr), für den Durch­gangs­ver­kehr voll­stän­dig gesperrt. Die Umlei­tung erfolgt über die B470, die St 2760 und die St 2260.

Auf­grund der Gleis­bau­ar­bei­ten kann die Hal­te­stel­le Schloss­berg nicht ange­fah­ren wer­den. Auf den Lini­en 234 und 235 dient die Hal­te­stel­le Kir­che als Ersatz­hal­te­stel­le. Bei der Linie 221 wer­den die Fahr­gä­ste ersatz­wei­se auf die Hal­te­stel­len Am Back­ofen oder Kir­che ver­wie­sen. Fahr­gä­ste wer­den gebe­ten auch die Aus­hän­ge an den Hal­te­stel­len zu beachten.