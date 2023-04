Um 09:23 Uhr wur­den die Feu­er­weh­ren Höchstadt/​Aisch, Etzels­kir­chen und Adels­dorf, sowie Füh­rungs­kräf­te der Kreis­brand­in­spek­ti­on auf die Auto­bahn A3 zwi­schen den Anschluss­stel­len Pom­mers­fel­den und Höch­stadt-Ost alarmiert.

Ein schwe­rer Auf­fahr­un­fall mit vier betei­lig­ten LKW wur­de vor­ge­fun­den, nach­dem die Ein­satz­kräf­te teils im Bau­stel­len­be­reich durch die Ret­tungs­gas­se zur Unfall­stel­le her­an­rück­ten. Der Ret­tungs­dienst war eben­falls schnell vor Ort und konn­te nach inten­si­ver Erkun­dung nach Ver­letz­ten rela­tiv rasch Ent­war­nung geben. Zwei der Fah­rer wur­den glück­li­cher­wei­se nur leicht ver­letzt. Die Fah­rer­ka­bi­ne des hin­te­ren Sat­tel­zu­ges war vom Fahr­ge­stell abge­ris­sen, nach­dem die­ser auf einen fla­chen, vor­aus­fah­ren­den Auf­lie­ger krach­te. Bei­de Fah­rer konn­ten ihre Fahr­zeu­ge selbst­stän­dig ver­las­sen und wur­den vom Ret­tungs­dienst gesich­tet und ver­sorgt. Sie kamen in ein umlie­gen­des Krankenhaus.

Die Feu­er­wehr muss­te aus­lau­fen­de Betriebs­stof­fe abbin­den und den Brand­schutz sicher­stel­len. Der Motor­block der schwer­be­schä­dig­ten Zug­ma­schi­ne dampf­te vor Hit­ze. Von der Ladung der LKW ging kei­ne Gefahr aus. Der Ver­kehr kam nach dem Unfall völ­lig zum Ste­hen, da Fahr­zeug­tei­le über die gesam­te Fahr­bahn ver­teilt lagen.

Die Poli­zei begann zügig mit der Unfall­auf­nah­me. Nach Abspra­che mit Fach­kräf­ten eines Ber­ge­un­ter­neh­mens, konn­te man die lin­ke Fahr­spur frei machen und die bereits seit andert­halb Stun­den im Stau ste­hen­den Fahr­zeu­ge lang­sam an der Unfall­stel­le vor­bei lei­ten. Die Auto­bahn­mei­ste­rei ver­an­lass­te im Vor­feld die Aus­lei­tung an der Anschluss­stel­le Pom­mers­fel­den. Die Feu­er­wehr unter­stütz­te das Ber­ge­un­ter­neh­men, wel­ches mit zwei Auto­krä­nen und Trans­port­fahr­zeu­gen an die Ein­satz­stel­le kam.

Im Ein­satz war auch ein Fach­be­ra­ter des Tech­ni­schen Hilfs­werk Bai­er­s­dorf, die­ses muss­te jedoch nicht tätig wer­den. Die Feu­er­weh­ren Höchstadt/​Aisch, Etzels­kir­chen und Adels­dorf waren mit ins­ge­samt knapp 50 Kräf­ten vor Ort. Der Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst koor­di­nier­te die medi­zi­ni­schen Kräf­te und den Trans­port in die Kli­nik. Der Ein­satz samt Ber­gung dau­er­te bis zum Nachmittag.

Kreis­brand­mei­ster (KBM) Seba­sti­an Weber