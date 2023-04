Fach­schu­le für Ernäh­rung und Haus­halts­füh­rung Bam­berg infor­miert bei einem Tag der offe­nen Türe über ihr Bil­dungs­an­ge­bot, das so über­haupt nicht haus­müt­ter­lich ist.

Schul­lei­ter Kon­rad Schrot­ten­lo­her beschreibt in sei­ner Eröff­nungs­re­de den Schul­all­tag recht klar: „Bei uns gibt kei­nen Unter­richt von oben, son­dern ein Mit­ein­an­der und Aus­pro­bie­ren zwi­schen den Stu­die­ren­den und den Lehr­kräf­ten. Die Stu­die­ren­den haben eige­ne Ideen, las­sen sich von ihrem Umfeld inspi­rie­ren und sind gut ver­netzt.“ Auf die­se Wei­se ent­steht ein Ler­nen der nach­hal­ti­gen Art. Ziel ist es nicht, für gute Noten zu Ler­nen, son­dern die all­täg­li­chen Arbei­ten nach­hal­tig, struk­tu­riert und zeit­spa­rend zu erledigen.

Nach­hal­tig­keit in allen Bereichen

Inter­es­sier­te, poten­zi­el­le Stu­die­ren­den konn­ten beim Tag der offe­nen Türe sämt­li­che Unter­richts­be­rei­che ken­nen­ler­nen: Küchen­pra­xis mit modern­sten High-Tech-Gerä­ten und anschlie­ßen­der Ver­ko­stung, Gar­ten und Natur mit Toma­ten pikie­ren und in selbst­ge­mach­te, nach­hal­ti­ge Papier­pflanz­tö­pe umtop­fen und im Bereich Haus- und Tex­til­pra­xis wur­den neue­ste Näh­trends aus­pro­biert und über nach­hal­ti­ges Waschen mit Kasta­ni­en und Efeu gefachsimpelt.

Haus­wirt­schaft neu erleben

Die ange­hen­den Haus­wirt­schaf­te­rIn­nen möch­ten das ver­staub­te Image auf­po­lie­ren: ihr Insta­gram-Kanal „Haus­wirt­schafts­hel­den Bam­berg“ zeigt, was Haus­wirt­schaft alles sein kann: modern, nach­hal­tig und inno­va­tiv. Der Wer­de­gang nach dem Abschluss des 20-mona­ti­gen Stu­di­en­gan­ges ist viel­fäl­tig. Nicht weni­ge der Stu­den­tIn­nen sind danach als erfolg­rei­che Unter­neh­me­rIn­nen in den Berei­chen Haus, Hof und Fami­lie selbst­stän­dig. Eine gute Ver­net­zung unter­ein­an­der, auch nach Abschluss ist dabei essen­zi­ell. So kamen zum Tag der offe­nen Türe auch vie­le Ehe­ma­li­ge zum Erfahrungsaustausch.

Anmel­dung zum Seme­ster­start am 4.Oktober 2023 noch möglich

Der 20-mona­ti­ge Stu­di­en­gang „Haus­wirt­schaft“ fin­det in Teil­zeit statt, die Feri­en sind unter­richts­frei. Eine opti­ma­le Ver­ein­bar­keit von Schu­le und Fami­lie ist somit gewährleistet.

Für Fra­gen und zur Anmel­dung steht Ihnen die stellv. Schul­lei­te­rin Bet­ti­na Mül­ler zur Ver­fü­gung: 0951 / 8687 1233

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es unter www​.aelf​-ba​.bay​ern​.de.