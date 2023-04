„Wolf, Bär und Fisch­ot­ter dür­fen nicht für den Wahl­kampf miss­braucht wer­den! Die neue Wolfs-Ver­ord­nung sowie auch die erleich­ter­te Beja­gung des Fisch­ot­ters sind ein öffent­lich­keits­wirk­sa­mer Schnell­schuss der Regie­rungs­ko­ali­ti­on im aktu­el­len Wahl­kampf­ge­tö­se. Hier wird in Tei­len der Ein­druck erweckt, Wolf und Fisch­ot­ter könn­ten zukünf­tig belie­big geschos­sen wer­den und eine Pro­blem­lö­sung ledig­lich durch Abschuss und nicht durch Prä­ven­ti­ons­maß­nah­men pro­pa­giert. Es soll­te auch nicht sug­ge­riert wer­den, dass die Wei­de- und Teich­wirt­schaft in Bay­ern durch die natür­li­che Rück­kehr von Bär, Wolf und Fisch­ot­ter vor dem Aus stün­de. Wir ver­fü­gen bereits über alle wich­ti­gen Instru­men­te zum Umgang mit Wolf und Bär. Die Pro­ble­me in der kom­mer­zi­el­len Teich­wirt­schaft und der Wei­de­tier­hal­tung in den Alpen, die durch Präda­to­ren ent­ste­hen, erken­nen wir an. Wir haben hier­zu immer unse­re Zusam­men­ar­beit ange­bo­ten, doch sie wur­de abge­lehnt. Schein­lö­sun­gen wer­den wir hin­ge­gen nicht mit­tra­gen. Der LBV ist immer für einen kon­struk­ti­ven und prag­ma­ti­schen Umgang mit soge­nann­ten Kon­flikt­ar­ten ein­ge­tre­ten, wie wir das bei Kor­mo­ran, Biber und Grau­rei­her bewie­sen haben, wo jähr­lich tau­sen­de Tie­re nach mit allen Akteu­ren bespro­che­nen, kla­ren Kri­te­ri­en ent­nom­men wer­den. Ein ursprüng­lich kon­struk­ti­ver Dia­log wird jetzt Opfer des Wahl­kamp­fes. Dies ist kein ziel­füh­ren­der Umgang zur Lösung der Pro­ble­me. Die neu­en Rege­lun­gen sind unrea­li­stisch und nicht durch­setz­bar. Es wäre bes­ser, wenn sich alle Betei­lig­te zusam­men­set­zen, um gemein­sam Lösun­gen zu fin­den. Statt­des­sen wer­den Ent­schei­dun­gen getrof­fen, die ledig­lich Schlag­zei­len produzieren.“