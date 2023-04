Das STADT­RA­DELN in Bay­reuth fin­det wie­der statt. Vom 17. Juni bis zum 07. Juli 2023 kann erneut kräf­tig in die Peda­le getre­ten werden.

Das STADT­RA­DELN ist eine bun­des­wei­te Akti­on des Kli­ma­bünd­nis­ses, an dem sich über 1000 Städ­te und Kom­mu­nen betei­li­gen. Das Ziel des 21-tägi­gen Wett­be­werbs ist es, mög­lichst vie­le Kilo­me­ter in einem bestimm­ten Zeit­raum mit dem Fahr­rad kli­ma­freund­lich zurück­zu­le­gen und somit die indi­vi­du­el­len und kom­mu­na­len CO₂-Emis­sio­nen zu senken.

Es ist hier­bei egal, ob Sie pri­vat oder beruf­lich mit dem Rad unter­wegs sind und wie vie­le Rad­ki­lo­me­ter zurück­ge­legt wer­den. Ob Sie mit dem Rad zur Arbeit, zur Uni oder in die Schu­le fah­ren, gera­de auf dem Weg in den nächst­ge­le­ge­nen Bier­gar­ten sind oder ein Wochen­end­aus­flug in die näch­ste Stadt geplant

ist – Kli­ma­schutz hat kei­ne Stadt-/Lan­des­gren­zen. Jeder Kilo­me­ter zählt und trägt zu einem kli­ma­freund­li­che­ren Bay­reuth bei! Für jeden gera­del­ten Kilo­me­ter wer­den unse­re Spon­so­ren einen gewis­sen Betrag spen­den, der in ein nach­hal­ti­ges Pro­jekt inve­stiert wer­den soll. Alle Rad­ler kön­nen so ihren Bei­trag zu mehr Rad­för­de­rung, Kli­ma­schutz und Lebens­qua­li­tät in Bay­reuth leisten.

Ihre Freun­de und Bekann­te sind auch so fahr­rad­be­gei­stert wie Sie? Dann erstel­len Sie doch eine gemein­sa­me Grup­pe oder schlie­ßen sich einer schon bestehen­den Grup­pe an. Jeder Kilo­me­ter, der wäh­rend der drei­wö­chi­gen Akti­ons­zeit mit dem Fahr­rad zurück­ge­legt wird, kann online ins Kilo­me­ter-Buch ein­ge­tra­gen wer­den, wel­ches ab dem 17. Juni 2023 auf der Web­site zur Ver­fü­gung steht oder direkt über die STADT­RA­DELN-App getrackt wer­den. Radeln Sie mit für ein kli­ma­freund­li­che­res Bayreuth!

Mit­ma­chen kann jeder, der in Bay­reuth wohnt, arbei­tet oder hier eine (Hoch-)Schule besucht. Das Anmel­den ist ab sofort ganz ein­fach über die offi­zi­el­le Web­site mög­lich: www​.stadt​ra​deln​.de/​b​a​y​r​e​uth