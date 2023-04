Ein Löwe in der Bibliothek

Les­Ma­Mit – Lesen, Malen, Mit­ma­chen in der Stadt­bü­che­rei Coburg. Die näch­ste Ver­an­stal­tung für Kin­der von 5 bis 8 Jah­ren fin­det am Frei­tag, den 5. Mai 2023 um 15.30 Uhr statt. Es wird das Bil­der­buch „Ein Löwe in der Biblio­thek“ vor­ge­le­sen und anschlie­ßend geba­stelt und gemalt. Anmel­dung ab 27. April 2023 per E‑Mail unter stadtbuecherei@​coburg.​de oder tele­fo­nisch unter 09561/89–1422.