HEI­MAT AUF DEM TELLER

Am Frei­tag, 5. Mai 2023, um 18 Uhr, wird Nor­bert Heim­beck von der Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken im Semi­nar­raum 5 des RW21 einen span­nen­den Vor­trag über Hei­mat-Küche hal­ten. Was ist über­haupt typisch deutsch, was typisch frän­kisch? „Das Lieb­lings­ge­richt der Deut­schen ist medi­ter­ran“ hat die Zeit­schrift „Der Fein­schmecker“ ein­mal getitelt.

Nor­bert Heim­beck geht an die­sem Abend der Fra­ge nach, was typisch frän­ki­sche oder deut­sche Küche eigent­lich ist und zeigt, dass vie­le unse­rer Lebens­mit­tel einen Migra­ti­ons­hin­ter­grund haben. So ist zum Bei­spiel das Bier­brau­en, auf das die Ober­fran­ken so stolz sind, in Meso­po­ta­mi­en erfun­den wor­den. Der Vor­trag ist eine kuli­na­ri­sche Spu­ren­su­che von den alten Ger­ma­nen bis zum moder­nen Fast Food. Durch­aus ernst gemeint und mit Fak­ten begrün­det, aber auch der Humor kommt nicht zu kurz. Eine ver­bind­li­che Anmel­dung ist noch bis Don­ners­tag, 27. April 2023, online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de mög­lich. Rest­kar­ten sind an der Abend­kas­se erhältlich.