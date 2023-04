Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

E‑S­coo­ter-Fah­rer geriet in den Focus der Polizei

Bei der Kon­trol­le eines 27-jäh­ri­gen Fah­rers eines E‑Scooters fan­den Poli­zei­be­am­te eine grö­ße­re Men­ge Betäubungsmittel.

Der 27-jäh­ri­ge Erlan­ger fiel am Diens­tag­nach­mit­tag einer zivi­len Poli­zei­strei­fe auf, da er mit einem E‑Scooter unter­wegs war, an dem kein Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht war.

Als die Beam­ten den jun­gen Mann kon­trol­lier­ten, stieg ihnen sofort der Geruch von Mari­hua­na in die Nase. Auf Vor­halt räum­te der Mann ein, Mari­hua­na in sei­nem Ruck­sack mit­zu­füh­ren. Die Poli­zi­sten fan­den schließ­lich knapp 30 Gramm Can­na­bis in dem Ruck­sack und stell­ten dies sicher.

Da der Scoo­ter-Fah­rer auch noch unter Dro­gen­ein­fluss stand, muss­te er sich einer Blut­ent­nah­me unterziehen.

Neben dem Besitz von Betäu­bungs­mit­teln muss sich der 27-Jäh­ri­ge auch wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz verantworten.

Außer­dem erwar­ten ihn ein Buß­geld sowie ein Fahr­ver­bot, da er unter Dro­gen­ein­fluss am Stra­ßen­ver­kehr teil­ge­nom­men hat.

18-Jäh­ri­ger schießt mit Schreck­schuss­waf­fe und löst Poli­zei­ein­satz aus

Im Erlan­ger Stadt­teil Ten­nen­lo­he kam es am Mitt­woch­nach­mit­tag zu einem grö­ße­ren Poli­zei­ein­satz nach­dem ein 18-Jäh­ri­ger dort meh­re­re Schüs­se aus einer Schreck­schuss­waf­fe abge­ge­ben hatte.

Gegen 17 Uhr ging bei der Erlan­ger Poli­zei die Mit­tei­lung ein, dass auf einem Anwe­sen im Lei­ten­steig geschos­sen wird.

Mit meh­ren Strei­fen­fahr­zeu­gen rück­ten die Poli­zei an. An der Ört­lich­keit konn­ten die Poli­zei­be­am­ten den Schüt­zen, der sei­ne Waf­fe zwi­schen­zeit­lich abge­legt hat­te, aus­ma­chen und wider­stands­los überwältigen.

Im Zim­mer des 18-Jäh­ri­gen fan­den die Poli­zei­be­am­ten schließ­lich eine Schreck­schuss­waf­fe und mehr als 40 Patronen.

Wie sich her­aus­stell­te, hat­te der jun­ge Mann die Pisto­le vor kur­zer Zeit über­las­sen bekom­men und woll­te sie nun in sei­nem Gar­ten aus­pro­bie­ren. Dort lagen auch etli­che Patro­nen­hül­sen herum.

Eine Gefahr für Außen­ste­hen­de bestand nicht, den­noch stell­ten die Poli­zei­be­am­ten die Pisto­le sicher.

Gegen den 18-Jäh­ri­gen wur­de ein Buß­geld­ver­fah­ren eingeleitet.

BMW kol­li­diert mit Gegen­ver­kehr – eine Per­son schwer verletzt

Am Don­ners­tag­mor­gen ereig­ne­te sich auf der Elters­dor­fer Stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall, bei dem der 59-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­cher mit schwe­ren Ver­let­zun­gen in eine Kli­nik ein­ge­lie­fert wer­den musste.

Der 59-Jäh­ri­ge fuhr mit sei­nem BMW auf der Elters­dor­fer Stra­ße in nörd­li­che Rich­tung. Auf Höhe der Ein­mün­dung zum Holz­schu­her­ring über­hol­te er einen Fahr­rad­fah­rer als er plötz­lich, aus noch nicht geklär­ter Ursa­che, nach links von der Fahr­bahn abkam. Ein ent­ge­gen­kom­men­der Hyun­dai-Fah­rer wich noch auf den Geh­weg aus, um einen Fron­tal­zu­sam­men­stoß zu ver­mei­den. Den­noch erfass­te der BMW den Huyn­dai im Heck­be­reich. Der Auf­prall war so hef­tig, dass sich der Hyun­dai um 180 Grad dreh­te. Nach die­ser Kol­li­si­on fuhr der BMW unge­bremst über das Ban­kett wei­ter und stieß schließ­lich fron­tal gegen einen Baum. Die­ser wur­de durch den Zusam­men­stoß entwurzelt.

Der Unfall­ver­ur­sa­cher wur­de in sei­nem Fahr­zeug ein­ge­klemmt und muss­te von der Feu­er­wehr gebor­gen wer­den. Der Ret­tungs­dienst brach­te den 59-jäh­ri­gen mit schwe­ren Ver­let­zun­gen in eine Klinik.

Sowohl der Rad­fah­rer als auch der Fah­rer des Hyun­dai blie­ben unver­letzt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf 65.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall­flucht in Wohngebiet

Ecken­tal – Von Mon­tag, 24.04.2023, auf Diens­tag, 25.04.2023, kam es in den Abend- oder Nacht­stun­den im Ecken­ta­ler Orts­teil Forth zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht. Ein bis­lang unbe­kann­tes, rotes Fahr­zeug tou­chier­te in der Goe­the­stra­ße die lin­ke Sei­te eines ord­nungs­ge­mäß am Stra­ßen­rand gepark­ten Pkw. Hier­bei ent­stand nicht uner­heb­li­cher Sach­scha­den. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich dar­auf­hin, ohne sei­ner gesetz­li­chen Mel­de­pflicht nachzukommen.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­her­gang oder Unfall­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land auf unter der Ruf­num­mer 09131/760 514 entgegen.

Vom Fahr­rad gestürzt

Möh­ren­dorf – Am Mitt­woch gegen 14:00 Uhr woll­te ein 77-jäh­ri­ge Möh­ren­dor­fe­rin in der Mühl­gas­se von ihrem Fahr­rad abstei­gen. Hier­bei blieb sie am rech­ten Pedal hän­gen und stürz­te zu Boden. Durch den Sturz erlitt sie schwe­re Ver­let­zun­gen und muss­te durch den Ret­tungs­dienst zur wei­te­ren Behand­lung in die Chir­ur­gie nach Erlan­gen gebracht werden.

Brief­ka­sten aufgebrochen

Utten­reuth – Im Zeit­raum vom 25.04.2023, 14:00 Uhr – 26.04.2023, 08:30 Uhr, wur­de in der Dan­zi­ger Str. 21 durch bis­lang unbe­kann­te Täter der Brief­ka­sten des dor­ti­gen Ein­fa­mi­li­en­hau­ses auf­ge­bro­chen. Ob es sich um eine geziel­te Tat zur Ent­wen­dung von Post­sen­dun­gen oder um eine mut­wil­li­ge Zer­stö­rung han­delt, ist der­zeit noch unklar.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -