Die Feri­en sind vor­bei, aber die näch­sten ste­hen schon vor der Tür und wie­der gibt es abwechs­lungs­rei­che Aktio­nen für Mädels und Jungs ab 9 Jah­ren in den Pfingstferien.

Am Mitt­woch, den 31. Mai gibt es nach der lan­gen Coro­na-Pau­se wie­der „Nei gschaud“. Kin­der und Jugend­li­che ab 10 Jah­ren auf­wärts dür­fen wie­der rein­schau­en, und zwar dies­mal bei Hör­ge­rä­te Geuther in Lich­ten­fels. An die­sem Vor­mit­tag von 10:00–13:00 Uhr erfah­ren die Teil­neh­mer Wis­sens­wer­tes und Inter­es­san­tes über den Beruf eines Hör­ge­rä­te­aku­sti­kers. Wie funk­tio­niert ein Hör­test und was sagt die­ser aus? Wel­che Mög­lich­kei­ten gibt es das Hör­ver­mö­gen zu ver­bes­sern? Die­se Fra­gen wer­den an die­sem Tag beant­wor­tet und nach­ge­forscht. Wer sich für die­sen Beruf inter­es­siert, ist bei die­ser Akti­on genau rich­tig. Im Teil­neh­mer­bei­trag ist auch ein war­mes Mit­tag­essen inbegriffen.

Am Diens­tag, den 6. Juni wird bei einer Bau­fir­ma „Nei gschaud“. Wer kennt nicht den Spruch „Sei schlau – geh zum Bau“. Die­se alte Weis­heit hat sich der Kreis­ju­gend­ring zu Her­zen genom­men und in Weis­main bei der Fir­ma Dechant einen Blick hin­ter die Kulis­sen gebucht. Es wird nicht nur eine Betriebs­füh­rung geben, son­dern die Teil­neh­mer dür­fen selbst Hand anle­gen. Sie bau­en sich ihr eige­nes Haus in einem klei­nen Maß­stab in Hand­ar­beit, denn sie dür­fen das auch mit nach Hau­se neh­men. Da Arbeit hung­rig macht, gibt es eine zünf­ti­ge Mit­tags­pau­se mit Brot­zeit. Die­se Akti­on dau­ert von 10:00–14:00 Uhr und ist für Jugend­li­che ab 12 Jah­ren inter­es­sant. In der Teil­nah­me­ge­bühr ist die Betreu­ung, das Bau­ma­te­ri­al und die Brot­zeit inklusive.

Sport­lich wird es am ande­ren Tag, denn es wird geskikt. Die­se Trend­sport­art mit Spaß-Garan­tie fin­det am 7. Juni statt. Wer ski­ken noch nicht kennt, kann den Anfän­ger­kurs von 9:00–12:00 Uhr buchen. Das Geheim­nis die­ser neu­en Sport­art liegt in der Mischung aus Inline­ska­ten und Lang­lauf und ist doch wie­der ganz anders. Am Ende des Kur­ses fin­det ein klei­ner Biath­lon statt, wo nach einem Staf­fel­lauf mit dem Laser­ge­wehr auf ent­spre­chen­de Schei­ben gezielt wird. Wer schon ski­ken kann, der mel­det sich am besten für den Fort­ge­schrit­te­nen-Kurs von 13:00–16:00 Uhr an. Auch hier bil­det ein Biath­lon den Abschluss. Helm‑, Knie‑, Ellen­bo­gen- und Hand­ge­lenk­scho­ner muss jeder selbst mit­brin­gen, die rest­li­che Aus­rü­stung wird gestellt. Das rasan­te Aben­teu­er fin­det auf dem Außen­ge­län­de der Stadt­hal­le Lich­ten­fels am Schüt­zen­platz statt und ist für Kids von 9–16 Jah­ren gedacht.

Die Teil­neh­mer­zah­len sind bei allen Ange­bo­ten stark begrenzt, des­halb schnell anmelden.

Anmel­dun­gen sind ab sofort schrift­lich auf einem For­mu­lar mög­lich und kön­nen beim KJR Lich­ten­fels tele­fo­nisch unter der Ruf­num­mer 09571/940603, per Mail unter service@​kjr-​lichtenfels.​de ange­for­dert oder mit Fly­er auf der Home­page www​.kjr​-lich​ten​fels​.de her­un­ter­ge­la­den werden.