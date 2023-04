Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Zukunfts­werk­statt des Ehren­bürg Gyman­si­ums Forch­heim waren gemein­sam mit ande­ren Umwelt­in­itia­ti­ven der Stadt und des Land­krei­ses dem Auf­ruf von Forch­heim for Future gefolgt, am 22.04.23 am Pro­gramm zum Earth Day teil­zu­neh­men. Mit einem Stand boten sie Ein­blick in die Bil­dungs­ar­beit zur Agen­da 2030 und den 17 Nach­hal­tig­keits­zie­len. Unter dem Mot­to „Kne­te für das Zukunfts­haus“ konn­ten Kin­der gegen eine Spen­de selbst Kne­te her­stel­len und Pan­ca­kes essen. Ins­ge­samt sam­mel­ten die Jugend­li­chen 197,57 €, die sie Kla­ra Gün­ther, der Vor­sit­zen­den des Ver­eins Forch­heim for Future, im Zukunfts­haus übergaben.

Eines neh­men wir von der Zukunfts­werk­statt des EGF vom heu­ti­gen Tage mit: Wir kön­nen gemein­sam mehr bewir­ken, als jeder für sich allein. Beim näch­sten Earth Day sind wir sicher wie­der mit dabei.