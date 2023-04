Ass-Dur „Cele­bra­ti­on“

DO., 27.04.2023 – 20 UHR, E‑WERK ERLANGEN

It’s a kind of magic! In CELE­BRA­TI­ON fei­ern die Brü­der Domi­nik und Flo­ri­an Wag­ner die Rück­kehr der Live-Show-Magie. End­lich fei­ern, aber

was eigent­lich? Sie fei­ern die Frei­heit und das Leben, sie fei­ern Mozart und Hele­ne Fischer. Jeder Abend ist ein ein­zig­ar­ti­ges Erleb­nis, lustig

und hoch­mu­si­ka­lisch, vol­ler Magie und Come­dy, Gesang und Kla­mauk. Sei­en Sie dabei, wenn die Brü­der auf der Büh­ne Lie­der ent­ste­hen las­sen, die

so noch nie jemand gehört hat und musi­ka­lisch aus­fech­ten, wer der Bes­se­re ist – mit Kla­vier, Charme und Gei­ge. Lau­schen Sie

unnach­ahm­li­chen Melo­dien und schlech­ten Wit­zen und erle­ben Sie was es heißt Geschwi­ster zu sein. Die­se Show hat Alles: Pop-Kon­zert Feeling,

Klas­si­sches Kla­vier­kon­zert und Come­dy-Show. Let’s CELEBRATE!

Dave Davis „Ruhig, Brauner!“

DO., 27.04.2023 – 20 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLANGEN

Dave Davis, der „Suns­hi­ne-Gene­ra­tor“ der deut­schen Kaba­rett- und Come­dy-Sze­ne, hat sein als Live­show getarn­tes Sofort­hil­fe­pa­ket für

Deutsch­land picke­packevoll geschnürt: Herz­lich will­kom­men zu „Ruhig, Brau­ner! – Demo­kra­tie ist nichts für Lappen“.

Wir Men­schen ver­ste­hen uns als die letz­te Spros­se der Evo­lu­ti­ons­lei­ter, und das Leben könn­te doch so ein­fach sein, wären da bloß nicht all

die ande­ren. Unse­re Mit­men­schen las­sen unse­ren „Aggro­zy­ten­pe­gel“ in kri­ti­sche Höhen schnel­len und wir eska­lie­ren. Gras­sie­ren­de Pandemien,

ein beschleu­nig­ter Kli­ma­wan­del und Wut beflü­geln­de sozia­le Ungleich­heit drän­gen sich in unser gesell­schaft­li­ches Pan­ora­ma. Gibt es beim

Men­schen – ähn­lich wie bei Hun­den – auch Ras­sen? Und wenn ja, für wel­che Men­schen gilt dann die Lei­nen- und Maul­korb­pflicht? Ein nicht

uner­heb­li­cher Teil der deut­schen Bevöl­ke­rung fühlt sich von der Kom­ple­xi­tät unse­rer Welt über­for­dert. Mit dem Klöp­pel der einfachen

Lösun­gen läu­ten Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker ihre Hoch­kon­junk­tur ein und fin­den nicht nur bei gei­sti­gen Abend­grund­schü­lern Anklang. Was nun?

Unter­gang als Weg? Kri­se als Devi­se? Kann man machen, muss man aber nicht. Oder viel­leicht lie­ber „Sin­ging In The Rain“? Muss man nicht

machen, soll­te man aber! Sie wol­len wis­sen wie? Dann erle­ben Sie Dave Davis live!

Der zwei­fa­che Prix-Pan­the­on-Gewin­ner, Come­dy­preis­trä­ger und Trä­ger des Stutt­gar­ter Besens in Gold spricht und singt in „Ruhig, Brau­ner!“ ein

Plä­doy­er für Lebens­freu­de und Zufrie­den­heit in sowohl geschmei­di­gen, als auch wid­ri­gen Zeiten.

Seve­rin Groeb­ner „Über­Hal­tung“

SA., 29.04.2023 – 20 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLANGEN

Neh­men Sie Hal­tung an! Ger­ne, aber wel­che? Ist die Hal­tung gemeint von der man Schä­den bekommt? Oder die Hal­tung, die mit Zäu­nen und

Fut­ter­mit­tel uns mit eiweiß­hal­ti­ger Nah­rung ver­sorgt. Viel­leicht art­ge­recht, wich­ti­ger aber zeit­ge­recht. Oder die Hal­tung zur Welt? Beson­ders schwie­rig, weil ja die Welt selbst so halt­los ist. Seve­rin Groeb­ner, selbst Hal­ter zahl­rei­cher Klein­kunst­prei­se und regel­mä­ßi­ger Unter­hal­tungs­be­auf­trag­ter für die Wie­ner Zei­tung und den

WDR hält inne und ver­teilt Hal­tungs­no­ten und Hal­tungs­nö­te. Genaue­res weiß man nicht, Hal­tung kann man eben nur annehmen.

Wohn­zim­mer­ge­flü­ster mit Wul­li & Son­ja „Gast: Bernd Regenauer“

MI., 03.05.2023 – 19 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLANGEN

Wul­li & Son­ja laden ein… Ja wen denn? Und wie­so eigent­lich? Wul­li & Son­ja lie­ben und leben Musik und genau­so lie­ben sie es, mit Künst­ler­freun­den auf der Büh­ne zu ste­hen. Auch ger­ne mit Kol­le­gen aus völ­lig unter­schied­li­chen Gen­res. War­um? Weil es Spaß macht und vor allem für das Publi­kum über­ra­schend erfri­schend ist, Wul­li & Son­ja mit ande­ren Künst­lern auf der Büh­ne fusio­nie­ren zu sehen. „Wul­li & Son­ja laden ein“ ist eine neue span­nen­de Talk- und Musik­rei­he. Ganz zwanglos

sitzt man zusam­men am Wohn­zim­mer­tisch, spricht über dies und das und irgend­wann wird dann zu den Instru­men­ten gegrif­fen. Dies­mal zu Gast:

Bernd Regenauer.

AUS­VER­KAUFT: Hel­mut Schleich „Das kann man so nicht sagen.“

DO., 04.05.2023 – 20 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLANGEN

Ein neu­es Pro­gramm? Das kann man so nicht sagen. Hel­mut Schleich macht, was er will. Kein Abend gleicht dem ande­ren. Sein Vor­bild ist die

Regie­rung. Und so sagt er sich: was küm­mert mich mein Geschwätz von gestern. Schließ­lich leben wir in einer Zeit, wo die Wirk­lich­keit das

Kaba­rett Tag für Tag über­bie­tet. „Über­ho­len ohne ein­zu­ho­len“ hieß das frü­her im Sozia­lis­mus. Damals bau­te man in Russ­land die größte

Was­ser­stoff­bom­be der Welt. Die soge­nann­te Zaren­bom­be. Die war so groß, dass kein Trä­ger­sy­stem in der Lage war, sie zu trans­por­tie­ren. Das ist

mal eine Frie­dens­in­itia­ti­ve. Die Amis waren über­rum­pelt. Mit untrag­ba­rem Pazi­fis­mus aus dem „Reich des Bösen“ hat­ten sie nicht

gerechnet.

Gutes Kaba­rett und Poli­tik haben eben doch was gemein: Bei­de wol­len die Leu­te über­ra­schen. Das Kaba­rett muss dabei sein wie einst die

Zaren­bom­be. Zün­dend und untrag­bar. Das kann man so nicht sagen. Egal. Hel­mut Schleich macht es einfach.

HG. Butz­ko „ach ja“

FR., 05.05.2023 – 20 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLANGEN

Wer kennt nicht den Spruch: „Wir haben die Erde von unse­ren Kin­dern nur gelie­hen“? Aber mal ehr­lich, damit war doch nicht gemeint, dass die

Bla­gen das ernst neh­men, die Leih­ga­be zurück­for­dern, und bloß, weil wir über unse­re Ver­hält­nis­se gelebt haben, kei­nen Kre­dit mehr

gewäh­ren. Da stellt sich doch die Fra­ge: Wie konn­te es nur so weit kom­men? Und weil HG. Butz­ko vor 25 Jah­ren anfing, Kaba­rett zu machen,

wagt er jetzt einen Blick in die Mahn­be­schei­de des letz­ten Vier­tel­jahr­hun­derts und da zeigt sich: Es ist an der Zeit, Bilanz zu zie­hen und abzu­rech­nen mit den Trick­sern und Täu­schern, den Blin­den und Blen­dern, den Gewähl­ten und Wäh­lern, den Metz­gern und Käl­bern. Und des­we­gen beleuch­tet der Gel­sen­kir­che­ner Hirn­schritt­ma­cher des deut­schen Kaba­retts noch mal alle Lügen, Ver­tu­schun­gen und fal­schen Ver­spre­chun­gen der letz­ten 25 Jah­re aus Poli­tik, Wirt­schaft und Medi­en. Also nicht alle. Dann wür­de das Pro­gramm vier Tage dau­ern. Aber wenn man ver­ste­hen will, war­um wir heu­te da ste­hen, wo wir stehen,

müs­sen die Ver­bind­lich­kei­ten der Ver­gan­gen­heit voll­streckt wer­den, damit das Unver­bind­li­che in Zukunft auf der Strecke bleibt. Ab jetzt wird zur Kas­se gebe­ten. Spä­te­stens beim Ein­tritt ins neue Kaba­rett mit HG. Butz­ko …. ach ja.

AUS­VER­KAUFT: Ste­phan Bau­er „Ehe­paa­re kom­men in den Him­mel – in der

Höl­le waren sie schon“

SA., 06.05.2023 – 20 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLANGEN

Vie­les ist durch­ein­an­der gera­ten in unse­ren Tagen, kein Stein steht mehr auf dem ande­ren. Frü­her waren die Leu­te smart und die Tele­fo­ne blöd,

heu­te ist es umge­kehrt. Man denkt: „Herr lass´ Hirn vom Him­mel fal­len. Oder Stei­ne. Haupt­sa­che, Du triffst.“ Ste­phan Bau­ers Programm

ist ein Licht­blick. Die aber­wit­zi­ge Ret­tung vor fal­schen Gen­der­idea­len, über­zo­ge­nen Glücks­vor­stel­lun­gen und Ori­en­tie­rungs­ver­lust, den die

Moder­ne heu­te mit im Gepäck hat.

Ein Mikro­fon, ein Bar­hocker und zwei Stun­den Poin­ten Schlag auf Schlag. Und für das Publi­kum zwei Stun­den Lachen ohne Atem­pau­se. Ganz der

„gro­ße Bau­er“ eben.

