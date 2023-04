Jetzt ist es Fakt. Nach dem Wie­der­auf­stieg 2010 und anschlie­ßend 13 Jah­ren in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga steht medi bay­reuth nach dem 31. Spiel­tag als erster Abstei­ger der Spiel­zeit 22/23 fest. Nach der 96:102 (39:49) Nie­der­la­gen am Mitt­woch­abend im Heim­spiel gegen die MLP Aca­de­mics Hei­del­berg kann Bay­reuths Bas­ket­bal­ler der Sprung auf den ret­ten­den 16. Tabel­len­platz nicht mehr gelingen.

Vor 2.305 Zuschau­ern in der Bay­reu­ther Ober­fran­ken­hal­le hat­te medi bay­reuth (erneut ohne die ver­letz­ten Osa­ro Rich, Ignas Sar­giu­nas und Bran­don Childress) vor allem in der ersten Halb­zeit gro­ße Pro­ble­me mit der hohen Inten­si­tät der Hei­del­ber­ger und das, obwohl die Gäste auf der Anrei­se nach Bay­reuth von gro­ßen Ver­kehrs­stö­run­gen betrof­fen waren und so erst knapp 45 Minu­ten vor Tip-Off in der Ober­fran­ken­hal­le anka­men. Allen Wid­rig­kei­ten zum Trotz zeig­te die Mann­schaft von Head Coach Joo­nas Iisa­lo eine star­ke Par­tie und sieg­te am Ende verdient.

Erneut her­aus­ra­gend im Team von medi bay­reuth war Otis Living­ston II. Die Nach­ver­pflich­tung über­traf nicht nur sei­ne Aus­beu­te von 30 Punk­ten im letz­ten Aus­wärts­spiel in Frank­furt, son­dern auch die 37 Zäh­ler der Gala-Vor­stel­lung sei­nes Team­kol­le­gen Ahmed Hill bei den FRA­PORT SKY­LI­NERS. Mit am Ende 38 Zäh­lern topp­te der US-Ame­ri­ka­ner die­se Zah­len noch­mals und stell­te auch den bis­he­ri­gen Sai­son-Rekord von T.J. Shorts (eben­falls 38 Punk­te in der Par­tie gegen die NINERS Chem­nitz) ein.