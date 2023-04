„Jetzt ist schnel­les Han­deln gefragt! Die Sch­or­gast­brücke in Kau­ern­dorf muss noch in die­sem Herbst umge­baut wer­den,“ so Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Mar­tin Schöf­fel, der sich auf Ein­la­dung des CSU-Orts­ver­ban­des selbst ein Bild über den Zustand des Bau­wer­kes gemacht hat. Über die Sch­or­gast­brücke in Kau­ern­dorf führt die Staats­stra­ße 2182. Daher wird die Maß­nah­me voll­stän­dig vom Frei­staat Bay­ern übernommen.

Bei einer rou­ti­ne­mä­ßi­gen Brücken­prü­fung des Staat­li­chen Bau­am­tes in Bay­reuth war fest­ge­stellt wor­den, dass die Brücke 3,5 von 4 Punk­ten erreicht und damit in einem „unge­nü­gen­den Zustand“ ist. Aktu­ell gilt aus Sicher­heits­grün­den bereits eine Ton­na­ge­be­gren­zung auf 7,5 t. Vom 12. Sep­tem­ber bis zum 3. Novem­ber 2023 muss die Brücke für die Bau­ar­bei­ten voll gesperrt wer­den. Die Umlei­tung ist über Unter­stein­ach, Lud­wig­s­ch­or­gast, Neu­en­markt und Föl­schnitz bezie­hungs­wei­se in Rich­tung Kulm­bach über die Kreis­stra­ßen KU 10 und KU 15 über Treb­gast vorgesehen.

Beim Besuch in Köd­nitz wur­de außer­dem der Kin­der­gar­ten Föl­schnitz besich­tigt. Hier ist ein Neu­bau geplant, der mit 3,8 Mil­lio­nen Euro geschätz­ter Kosten für die Gemein­de eine ech­te Mam­mut­auf­ga­be wer­den soll. „Die Bau­ko­sten sind enorm gestie­gen, des­we­gen habe ich mich dafür ein­ge­setzt, dass auch die staat­li­che För­de­rung erhöht wer­den kann. Ich freue mich, dass es gelun­gen ist den För­der­satz auf 60% unter Berück­sich­ti­gung der neu­en Kosten-Richt­wer­te zu erhö­hen“, so Mar­tin Schöf­fel. „Es ist außer­dem erfreu­lich, dass die Regie­rung von Ober­fran­ken dem vor­zei­ti­gen Maß­nah­men­be­ginn bereits zuge­stimmt hat“. Die Aus­schrei­bun­gen lau­fen. Danach sol­len die Auf­trä­ge rasch ver­ge­ben wer­den, damit schnell­stens mit dem Bau begon­nen wer­den kann. In der neu­en Kita wer­den 50 Kin­der­gar­ten­plät­ze und 24 Krip­pen­plät­ze ent­ste­hen. Es wird mit einer Bau­zeit von gut 2 Jah­ren gerech­net. Mar­tin Schöf­fel sicher­te zu, dass er die Gemein­de auch wei­ter­hin unter­stüt­zen werde.