Jah­res­haupt­ver­samm­lung des VdK Orts­ver­bands Bam­berg Ost

Pres­se­mit­tei­lung des neu­en Vorstandes

Mit der wie­der­hol­ten Jah­res­haupt­ver­samm­lung des VdK Orts­ver­band Bam­berg Ost am 15. April 2023 im Pfarr­saal St. Hein­rich, wur­de der lang­jäh­ri­ge Vor­sit­zen­de Heinz Josat von sei­ner Nach­fol­ge­rin Marie-Made­lei­ne Eklund als Vor­sit­zen­de beerbt, die ein­stim­mig gewählt wurde.

Heinz Josat stell­te sich als stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der zur Ver­fü­gung. Somit wur­de der neue Vor­stand mit der Vor­sit­zen­den Marie‑M. Eklund, stellv. Vor­sit­zen­de Heinz Josat, Schrift­füh­re­rin Vero­ni­ka Bäch­mann, der Kas­sie­re­rin Hel­ga San­der, der Bei­sit­ze­rin Sabi­ne Kusch und der Bei­sit­ze­rin und Frau­en­be­auf­trag­ten Kuni­gun­da Schil­ler jün­ger und viel weib­li­cher. Der VdK geht somit vol­ler Taten­drang in ein neu­es Jahr. Im Anschluss wur­den noch Mit­glie­der für ihre Treue im VdK Bam­berg Ost geehrt.

Als näch­ste Ver­an­stal­tun­gen ste­hen das Som­mer­fest am 22. Juli 2023 sowie die Fahrt zu den Lui­sen­bur­ger Fest­spie­len am 1. Juli 2023 an.

Wir freu­en uns auf ein span­nen­des Jahr im VdK Bam­berg Ost.

Ihr VdK-Bam­berg Ost Vorstand