Im Rah­men eines Fest­ak­tes, konn­te der Stell­ver­tre­ten­de Kreis­brand­rat Ste­fan Brun­ner eini­ge Mit­glie­der von Feu­er­wehr und THW aus allen Tei­len des Land­krei­ses am Don­ners­tag, den 20. April in Möh­ren­dorf begrü­ßen. Land­rat Alex­an­der Tritt­hart ließ es sich nicht neh­men, die Ehrun­gen per­sön­lich durch­zu­füh­ren, um Aner­ken­nung und Respekt des gan­zen Land­krei­ses für die Tätig­keit aller Ein­satz­kräf­te zu beto­nen. Poli­tik und Ver­wal­tung wis­sen um den Wert eines funk­tio­nie­ren­den Gefah­ren­ab­wehr­sy­stems und tun ihr Mög­lich­stes die­ses zeit­ge­mäß wei­ter­zu­ent­wickeln. Aktu­el­le Beschaf­fun­gen, wie das Ein­satz­boot, der neue Ein­satz­leit­wa­gen des Land­krei­ses – bei­des in Bai­er­s­dorf sta­tio­niert – und das Wech­sel­la­der­sy­stem mit meh­re­ren für spe­zi­el­le Ein­sät­ze vor­ge­se­he­nen Abroll­be­häl­tern, zeu­gen davon. Alle Tech­nik ist jedoch ohne enga­gier­te und gut aus­ge­bil­de­te Ein­satz­kräf­te wert­los, wes­halb es auch ein beson­de­res Anlie­gen ist, die­ses Enga­ge­ment zu würdigen.

Die Geehr­ten haben sich in ihren Feu­er­weh­ren und auf Land­kreis­ebe­ne in ihrer bis­he­ri­gen Lauf­bahn durch beson­de­res Enga­ge­ment her­vor­ge­tan. Die Lau­da­tio­nen gehal­ten durch den Land­rat, zeug­ten von der Viel­falt des ehren­amt­li­chen Ein­sat­zes der Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den, so waren die Grün­dung und Eta­blie­rung einer Kin­der­feu­er­wehr, lang­jäh­ri­ge Dien­ste als Gerä­te­wart oder Aus­bil­der, Füh­rungs­kräf­te und Kom­man­dan­ten in den Vitas zu fin­den. Auch zeich­ne­ten immer wie­der­keh­ren­de grö­ße­re Ein­sät­ze das Gesche­hen im Land­kreis der letz­ten Jahr­zehn­te nach. Ein­zel­ne beson­de­re Anek­do­ten wie die kurz­fri­sti­ge Requi­rie­rung von Nach­bars Trak­tor für den Kata­stro­phen­ein­satz nach dem Stark­re­gen 2007 ergänz­ten den Ehrungs­rei­gen zu einem kurz­wei­li­gen Vortrag.

Die Anzahl weib­li­cher Geehr­ter steigt, was Land­rat Tritt­hart als beson­ders erfreu­li­chen Beweis für den Wan­del auch in der Gefah­ren­ab­wehr fest­stell­te. Stell­ver­tre­tend für das Enga­ge­ment aller Ein­satz­kräf­te sei Ger­hard Lorz zitiert: „Im näch­sten Leben wer­de ich wie­der Feuerwehrmann.“

Eine Beson­der­heit folg­te im Anschluss, als Land­rat Tritt­hart im Auf­trag des Innen­mi­ni­sters von Sach­sen den Ein­satz­kräf­ten der Flug­hel­fer­grup­pe aus Her­zo­gen­au­rach eine Dan­kes­aus­zeich­nung über­reich­te. Mar­kus Adler, Moritz Diek­mann, Fabio Negri, Franz Gru­mann, Wer­ner Sei­bert und Hans Geb­hardt waren im August 2022 im Ein­satz gegen die aus­ufern­den Wald­brän­de in der säch­si­schen Schweiz. Nach Abschluss der Ehrun­gen wur­de ein Abend­essen ser­viert und in kame­rad­schaft­li­chen Gesprä­chen die orga­ni­sa­ti­ons­über­grei­fen­den Ver­bin­dun­gen im Land­kreis gepflegt.

Die Trä­ger der Landkreisauszeichnung