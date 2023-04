Aus Anlass des 120jährigen Bestehens des im Jahr 1903 eröff­ne­ten Zen­tral­ju­stiz­ge­bäu­des am Wil­helms­platz ver­an­stal­ten die Justiz­be­hör­den in Bam­berg am Mitt­woch, 24.05.2023, einen Tag der offe­nen Tür.

Alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind ein­ge­la­den, sich über juri­sti­sche The­men beispielsweise

„Erben und Ver­er­ben“ (10.30 & 13.30 Uhr)

„Das Betreu­ungs­recht in der Pra­xis“ (09.00 & 14.30 Uhr)

„IT-Sicher­heit für Pri­vat­haus­hal­te“ (11.00 & 15.00 Uhr)

Aspek­te zum The­ma „Mach dein Han­dy nicht zur Waf­fe“ (10.00 Uhr & 13.30 Uhr)

die „Tätig­keit des Ermitt­lungs­rich­ters“ (08.30, 09.30 & 15.30 Uhr)

die Histo­rie des Justiz­ge­bäu­des am Wilhelmsplatz

zu infor­mie­ren.

Wei­ter­hin gibt die Gene­ral­staats­an­walt­schaft Bam­berg Infor­ma­tio­nen zu Ermitt­lun­gen im Bereich der Cyber­crime (10.00 & 14.00 Uhr). Außer­dem wer­den in Vor­trä­gen und an Infor­ma­ti­ons­stän­den die unter­schied­li­chen Beru­fe in der baye­ri­schen Justiz vor­ge­stellt. Im Rah­men einer Ver­stei­ge­rung wer­den Gegen­stän­de, die in Straf­ver­fah­ren Bedeu­tung hat­ten (sog. Asser­va­te), ver­stei­gert. Natür­lich sind sämt­li­che Ver­an­stal­tun­gen kosten­frei. „Wir laden alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ein, die Justiz in ihren viel­fäl­ti­gen Facet­ten ken­nen zu ler­nen“, so der Prä­si­dent des Ober­lan­des­ge­richts Lothar Schmitt.

Start des Tags der offe­nen Tür ist am 24.05.2023 um 08.30 Uhr.

Um 16.30 Uhr stel­len sich am 24.05.2023 die Lei­te­rin­nen und Lei­ter der Bam­ber­ger Justiz­be­hör­den den Fra­gen der Öffent­lich­keit. Gesprächs­the­men kön­nen die Ver­ant­wor­tung der Justiz für die Siche­rung des Rechts­staats, die Digi­ta­li­sie­rung der Justiz und die Justiz als inter­es­san­ter Arbeit­ge­ber für jun­ge Men­schen sein.

Der Beginn der ein­zel­nen Ver­an­stal­tun­gen und wei­te­re Ein­zel­hei­ten sind im Inter­net über die Son­der­sei­te zum 120jährigen Jubi­lä­um des Zen­tral­ju­stiz­ge­bäu­des sowie mit­tels des nach­fol­gen­den Links zu fin­den: www​.justiz​.bay​ern​.de/​g​e​r​i​c​h​t​e​-​u​n​d​-​b​e​h​o​e​r​d​e​n​/​o​b​e​r​l​a​n​d​e​s​g​e​r​i​c​h​t​e​/​b​a​m​b​e​r​g​/​s​p​e​z​i​a​l​_​4​.​php

Am Sams­tag, 27.05.2023, öff­net das Zen­tral­ju­stiz­ge­bäu­de erneut sei­ne Türen für die Öffent­lich­keit. Im Rah­men von Füh­run­gen durch das Gebäu­de besteht die Gele­gen­heit einen Blick in die histo­ri­schen Räum­lich­kei­ten und den Schwur­ge­richts­saal zu wer­fen. Auch wird Inter­es­san­tes über die Geschich­te des Gebäu­des und der Justiz in Bam­berg berich­tet. Inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger kön­nen ohne Anmel­dung kosten­frei ab 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr jeweils zur vol­len Stun­de an Füh­run­gen durch das Gebäu­de teil­neh­men. Die letz­te Füh­rung ist um 15.00 Uhr.

Die Justiz bit­tet für Ver­ständ­nis, dass an bei­den Tagen zur Gewähr­lei­stung der Sicher­heit Per­so­nen und Taschen­kon­trol­len durch­ge­führt werden.

Zum Hin­ter­grund:

Das Zen­tral­ju­stiz­ge­bäu­de am Wil­helms­platz wur­de in der Zeit von 1900 bis 1903 errich­tet. In Bam­berg sind zahl­rei­che Justiz­be­hör­den behei­ma­tet: das Ober­lan­des­ge­richt Bam­berg, die Gene­ral­staats­an­walt­schaft Bam­berg mit der Zen­tral­stel­le Cyber­crime Bay­ern, das Land­ge­richt Bam­berg, das Amts­ge­richt Bam­berg, die Staats­an­walt­schaft Bam­berg und die Landesjustizkasse.