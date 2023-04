Nun ist es end­lich soweit! Am 2. Mai 2023 beginnt der Vor­ver­kauf für das Thea­ter­stück „Tod im Kel­ler­wald“. Das StaTT­Thea­ter Forch­heim, eine Grup­pe des Hei­mat­ver­eins Forch­heim Ofr. e.V. bringt die wah­re Geschich­te eines tra­gi­schen Anna­fest-Unfalls aus dem Jahr 1844 auf die Bühne.

„Unse­re Arbeits­grup­pe, das StaTT­Thea­ter, hat hier eine außer­or­dent­li­che Lei­stung erbracht. Aus einer wah­ren Forch­hei­mer Geschich­te – ein her­vor­ra­gen­des Thea­ter­stück zu ent­wickeln. Ich freue mich sehr, dass wir trotz des enor­men orga­ni­sa­to­ri­schen Auf­wands, das Gan­ze als Open-Air-Thea­ter­vor­stel­lung, am Ort des Gesche­hens im Kel­ler­wald umset­zen. Wir lei­sten hier einen beacht­li­chen Bei­trag zur Erin­ne­rungs­kul­tur in Forch­heim und machen für unse­re Bür­ge­rin­nen und Bür­ger Geschich­te erleb­bar“, so Nico Cies­lar, 1. Vor­sit­zen­der des Heimatvereins.

Bereits jetzt möch­te ich mich bei allen Unter­stüt­zern und Spen­dern ganz herz­lich bedan­ken, denn ohne sie wäre das gesam­te Pro­jekt „Tod im Kel­ler­wald“ nicht rea­li­sier­bar gewe­sen, so Cies­lar weiter.

Seit August 2020 arbei­tet eine klei­ne Grup­pe des StaTT­Thea­ters am Büh­nen­stück. Die Vor­la­ge ist ein Tage­buch einer jüdi­schen Forch­hei­me­rin, die das dama­li­ge Gesche­hen für sich und ihre Nach­kom­men auf­ge­schrie­ben hat. Im Okto­ber 2022 hat das 25 Per­so­nen-Ensem­ble mit der Pro­ben­ar­beit begon­nen, um das Stück „Tod im Kel­ler­wald“ ins­ge­samt sechs Mal zur Auf­füh­rung zu bringen:

am Sams­tag, den 17. Juni 2023 um 19 Uhr,

am Sonn­tag, den 18. Juni 2023 um 14 und 19 Uhr,

am Sams­tag, den 24. Juni 2023 um 19 Uhr,

am Sonn­tag, den 25. Juni 2023 um 14 und 19 Uhr

Das Stück han­delt davon, wie das all­jähr­li­che Anna­fest-Preis­schie­ßen der könig­lich pri­vi­le­gier­ten Haupt­schüt­zen­ge­sell­schaft Forch­heim am Sonn­tag, den 21. Juli 1844, durch einen Todes­fall erschüt­tert wird. Die schreck­li­che Nach­richt vom Tod im Kel­ler­wald ver­brei­tet sich in der Klein­stadt wie ein Lauf­feu­er und stellt die Forch­hei­mer Bür­ger auf eine har­te Probe.

Anmer­kung der Redak­ti­on: Sie­he dazu https://​www​.wie​sent​bo​te​.de/​2​0​2​1​/​0​3​/​0​5​/​f​o​r​c​h​h​e​i​m​e​r​-​g​e​s​c​h​i​c​h​t​e​-​i​n​-​f​o​r​m​-​e​i​n​e​s​-​t​h​e​a​t​e​r​s​t​u​e​c​k​e​s​-​t​o​d​-​i​m​-​k​e​l​l​e​r​w​a​ld/

Der Vor­ver­kauf der Ein­tritts­kar­ten star­tet am 02.05.2023 in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Forchheim