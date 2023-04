Ent­decken Sie nicht nur die vie­len Natur­schön­hei­ten, die Weis­main zu bie­ten hat, son­dern nut­zen Sie die Gele­gen­heit und schau­en Sie wäh­rend geführ­ter Wan­de­run­gen auch ein­mal „nach innen“. Die Weis­maine­rin Andrea Witt­ke-Schnei­der bie­tet hier­für zwei Tou­ren an: Am Sonn­tag, 7. Mai, führt sie über die Nie­ste­ner Burg durchs Zil­ler­tal und am Mitt­woch, 17. Mai, geht es von der Wei­hers­müh­le hin­auf zur idyl­lisch gele­ge­nen Kapel­le St. Katha­ri­na nach Wallersberg.

Unter­wegs gibt es klei­ne Acht­sam­keits­übun­gen und die Teil­neh­mer kön­nen durch kur­ze Medi­ta­tio­nen neue Kraft und Ruhe für den näch­sten Tag schöpfen.

Anmel­den kön­nen sich Inter­es­sier­te ab sofort in der Weis­mai­ner Tou­rist­infor­ma­ti­on unter Tele­fon 09575922011 oder ‑12 oder per E‑Mail:

tourismus@​stadt-​weismain.​de. Bei­de Tou­ren (gegen Gebühr) sind auf je maxi­mal 10 Per­so­nen begrenzt.

WEIS­MAI­NER STADTSPAZIERGANG

Am Sonn­tag, 14. Mai 2023, bie­tet die Weis­mai­ner Tou­rist­infor­ma­ti­on wie­der einen Stadt­spa­zier­gang mit Muse­ums­lei­te­rin Andrea Göld­ner an, die Inter­es­sier­te durch die Weis­mai­ner Alt­stadt führt. Der Rund­gang dau­ert etwa eine Stunde.

Teil­neh­men kön­nen min­de­stens zehn und maxi­mal 18 Per­so­nen. Wer dabei sein möch­te, kann sich bei der Tou­rist­infor­ma­ti­on (Tele­fon 09575 9220–11 oder ‑12, E‑Mail tourismus@​stadt-​weismain.​de) anmel­den. Treff­punkt ist um 14:00 Uhr am Tou­ris­mus-Con­tai­ner im Weis­mai­ner Kasten­hof (Kirch­platz 7).